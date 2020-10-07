В России прогремели взрывы на военных складах. Фото и видео
Причиной ЧП стало возгорание травы
В Минобороны РФ заявили, что угрозы для ближайших населенных пунктов нет
Люди, живущие в зоне бедствия, показали, что все затянуто дымом
В Рязанской области (Россия) на территории склада хранения артиллерийских боеприпасов у пункта Желтухино прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщило Министерство обороны России, а также очевидцы на различных Telegram-каналах. Отмечается, что взрывная волна докатилась даже до города Ряжска (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Данных о пострадавших и погибших пока нет. На месте ЧП якобы объявили эвакуацию в радиусе 50 км, пишет Readovka. В свою очередь российское Минобороны поспешило заверить, что взрывы на рязанском складе боеприпасов не угрожают соседним населенным пунктам, а люди со склада, где произошло ЧП, уже эвакуированы.
Предварительной версией причины взрывов назвали перебрасывание огня на склад боеприпасов с загоревшейся травы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в мае на территории бывшего арсенала в российском поселке Пугачево (Удмуртия) также загорелась сухая трава, что спровоцировало взрывы боеприпасов. Подобный инцидент в том же военном городке произошел и в мае 2018 года.
А в марте в поселке Луховицы (Подмосковье) взрыв прогремел на территории железнодорожной воинской части. В результате пострадали четыре бойца, один из них был в тяжелом состоянии (у него диагностировали множественные осколочные ранения, кроме того, парню оторвало кисть).
Военные в гараже резали металл газовой сваркой. Именно в тот момент в помещении раздался взрыв.