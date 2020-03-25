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25 марта • обновлено в 06:54
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В России признали изъян секретной ракеты Путина "Циркон"

4.7т
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В России усомнились в возможностях гиперзвуковых ракет "Циркон" точно отстреляться с кораблей, особенно подлодок.

В частности, об этом пишет военный эксперт Максим Климов в "Военно-промышленном курьере". По его словам, высокие скорости движения тела в атмосфере формируют вокруг него оболочку плазмы.

Ракета "Циркон"

Ракета "Циркон"

Иллюстрация

"Соответственно, работа классических головок самонаведения и средств связи невозможна. Решения здесь может быть только два: или снижать скорость (после чего наш боеприпас становится просто сверхзвуковым с высокими значениями числа М), или каким-то способом обеспечить "вывод за плазму" антенн связи и наведения", – пояснил он.

По мнению Климова, лучшим носителем "Цирконов" является самолет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что ракета "Циркон", какой Путин пугает Пентагон, в действительности проект 40-летней давности.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Кого-то волнует мнение делитанта.
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
В Украине подобных изъянов нет и не будет никогда, т.к нет подобных цирконов.
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Нда, какой эксперт такое и издание. Этого клоуна в серьёз только обоз и воспринимает.
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