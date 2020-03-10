Путин провернул "операцию по прикрытию" с обнулением сроков: Соловей заметил финт

Согласие лидера России Владимира Путина на обнуление президентских сроков – это операция по прикрытию для дальнейшего трансфера власти.

Об этом OBOZREVATEL рассказал российский политолог Валерий Соловей, комментируя соответствующие поправки в Конституцию, одобрены Госдумой 10 марта. По его словам, Путин все равно уйдет из власти и это случиться до 2022 года.

Владимир Путин

"Это операция по прикрытию, ложная повестка. Одобрить можно что угодно, но судьба неумолима. Путин может хотеть что угодно, но у его желаний есть предел, установленный обстоятельствами, которые сильнее его. Сейчас он на них и наткнулся, что заставляет его использовать свое оставшееся время как можно эффективнее. Поэтому так быстро запустили спецоперацию по передачи власти. Изменения в Конституцию прописаны так, что у Путина есть возможность выбрать, какой вариант ему подходит лучше всего", – заверил Соловей.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в конституцию, которые позволят ему снова переизбраться. В результате Госдума РФ проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России.

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