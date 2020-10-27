В России назвали 'единственный' сценарий завершения войны на Донбассе

В России заявили, что нет других решений для урегулирования военного конфликта на Донбассе, кроме как минские соглашения. Других дополнительных внешних инициатив в Москве не видят.

Об этом в интервью хорватской газете Večernji list рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Российский дипломат прокомментировал инициативу премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, который предлагал хорватский опыт мирной реинтеграции Дунайского региона в качестве модели реинтеграции Донбасса в Украину.

"В отношении ситуации на востоке Украины уже имеется безальтернативная основа мирного урегулирования – согласованный в феврале 2015 года минский "Комплекс мер". Этот документ был одобрен резолюцией 2202 Совета безопасности ООН и, таким образом, стал частью международного права. Сейчас просто необходимо выполнить в полном объеме то, о чем стороны договорились более пяти лет назад в ходе многочасового дипломатического марафона. Надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах не видим", – полагает глава МИД РФ.

Напомним, что бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что, несмотря на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Украина согласилась на минские соглашения на российских условиях, эта информация не соответствует действительности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СНБО заговорили о возможном наступлении России на Украину в ближайшие месяцы.