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3 декабря • обновлено в 14:27
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В России мужчина зарезал экс-жену и маленького сына: опубликовано фото

4.5т
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В России (Менделеевск, Татарстан) мужчина зарезал бывшую жену, пасынка и собственного двухлетнего сына.

Как сообщает Telegram-канал "112", 41-летний Айнур Харисов сделал это во время приступа "белой горячки".

"Харисов хладнокровно зарезал экс-супругу, Ангелину Башарову, 19-летнего пасынка, Кирилла Башарова и собственного маленького Руслана. 11-летнему Николаю удалось сбежать, но пьяный отчим успел порезать и его. Мальчик сейчас в больнице", – сказано в сообщении.

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Айнур Харисов с сыном

Айнур Харисов с сыном

"112"

Отмечается, что мужчина был трижды судим за кражи и нанесение телесных повреждений, а месяц назад сам себя пырнул ножом в живот, так же, в состоянии алкогольного опъянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Патрикеево Ульяновской области РФ 16-летний подросток совершил массовое убийство, после чего наложил на себя руки.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Россия
Тег
Новости России
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