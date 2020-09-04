В России мужчина 12 раз ударил ножом бывшую жену в магазине. Видео 18+

В российском городе Заинск (Татарстан) мужчина нанес своей бывшей жене 12 ножевых ударов.

Нападение он совершил в магазине при множестве свидетелей, сообщает НТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Камера видеонаблюдения зафиксировала, что мужчина зашел в магазин и подошел к бывшей жене, которая стояла на кассе. На ходу он достал нож и начал колоть жертву. Женщина попыталась отбиваться, но безуспешно. После нападения он покинул магазин.

44-летняя женщина выжила и находится в больнице.

Открыто уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Полиция разыскивает 47-летнего мужчину. Отмечается, что он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за избиение и угрозы убийством жене. После развода он изнасиловал ее, женщина подала заявление в полицию.

(Внимание! На видео присутствуют сцены насилия)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Челябинской области мужчина убил жену на глазах их маленьких дочерей и проезжавших мимо автомобилистов.

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