В России медики заразили сотню детей смертельной болезнью: что произошло

В России в Амурской областной детской клинической больнице детей заразили гепатитом С.

Смертельный вирус дети подцепили, находясь в гематологическом отделении клиники в период с 2013 по 2018 года, пишет "Коммерсант".

Сообщается, что гепатитом заразились около ста детей. У всех них выявлен один и тот же родственный тип вируса, что может означать, что все дети инфицировались в одном учреждении.

Одна из матерей рассказала, что у ребенка, у которого во время лечения от лейкоза нашли гепатит C, вирус был также обнаружен у всех, кто одновременно лежал в отделении. На вопрос о происхождении вируса врачи ссылались на переливание крови.

Лишь после того, как родители начали массово жаловаться на больницу в Благовещенске, в учреждении ввели новые меры: медсестры стали использовать одноразовые перчатки, шприцы и венозные катетеры, хотя раньше могли работать "вообще без перчаток" и входить в палату с уже набранным шприцем.

В больнице сообщили, что источник инфекции пока не установили.

"Увеличение числа выявления случаев заболевания детей гематологического отделения гепатитом С в 2018 году связано с улучшением качества диагностики, использованием высокочувствительных методик обследования на наличие этой инфекции. Источник заражения гепатитом С в настоящее время не установлен", – объяснил главрач Амурской областной детской клинической больницы Руслан Белоус.

На данный момент правоохранительные органы ведут расследование.

Больница в России

Как сообщал OBOZREVATEL, в Благовещенске минимум 26 детей заразились гепатитом С после медицинских процедур.

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