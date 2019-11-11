В России мать с двумя маленькими детьми выбросилась из окна. Видео с места ЧП

В Москве (Россия) с девятого этажа дома выбросилась мать с двумя детьми. Одному малышей год, второму – три года.

Об этом сообщает НТВ. ЧП произошло по улице Чичерина. Как стало известно, один ребенок выжил. Он находится в тяжелом состоянии. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

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Источник в правоохранительных органах рассказал Life, что перед тем как выброситься в окно, женщина позвонила в скорую. Она сказала, что ее ребенок заболел и ему очень плохо. Но, когда врачи приехали на место, дверь никто не открыл.

Как стало известно, 36-летняя Людмила Соколова жила с мужем. Его сейчас разыскивают. Семья выглядела благополучной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России школьники дважды хотели выбросить одноклассника из окна. Момент ЧП попал на видео.

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