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27 января • обновлено в 07:33
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В России мать постирала своего ребенка в машинке: случилась трагедия

2.4т
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В Свердловской области России женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машине.

Об этом сообщает издание "Регион Онлайн". Жительница Талицы оказалась многодетной матерью, четвертый ребенок, который погиб в стиральной машине, родился 23 января.

Сообщается, что роды начались у женщины преждевременно, ночью. По ее словам, девочка родилась мертвой. После этого мать засунула тело ребенка в стиральную машинку и поставила стирку.

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"Утром супруг гражданки проснулся и увидел, что произошло. Он обратился в полицию", – сообщили источники издания.

В результате инцидента многодетная мать попала в больницу.

"Сама в шоке, вполне нормальная была, каких-либо склонностей не видно было, всегда здоровались, так как живем через дом, — сообщила местная жительница порталу E1.

Родился ребенок мертвым или же его убила мать, постирав в машинке, выяснит следствие.

Россиянка постирала своего ребенка в машинке

Россиянка постирала своего ребенка в машинке

Ivona

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России пара зверски убила двух приемных детей.

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Автор
Анатолий Запорожский
Место
Россия
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