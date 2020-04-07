В соцсети показали, как жители российского Воронежа роются в мусорных баках, и это на фоне того, как правящая верхушка страны хвалится тем, что помогает "в трудные времена" другим государствам, отправляя свои гумконвои.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ Сергей Нещадим (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Это Воронеж. Средний класс роется в мусорном контейнере с просроченными продуктами, которые выбросили из ближайшего Магнита, обсуждая, кто что заберет", – подписал он ролик.

При этом Нещадим напомнил, как российское правительство часто отправляет гуманитарные конвои с помощью для пострадавших от коронавируса или чего-то другого стран, а о своих жителях не печется.

"О**ененно, конечно, в это трудное время помогать Италии, США и Сербии! А вы ничего, вы потерпите. Вы привычные", – сыронизировал он.

Комментарии подписчиков Facebook/Сергей Нещадим

Как сообщал OBOZREVATEL, почти 80% гуманитарной помощи, которую Россия направила Италии для борьбы с распространением коронавируса, оказались "абсолютно ненужными или малополезными" вещами.

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