В России арестовали главного противника Путина

В России арестовали главного оппозиционера и противника президента Владимира Путина Алексея Навального на 30 суток из-за несанкционированного митинга.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Под административный арест его отправил в среду, 24 июля, Симоновский суд Москвы.

Такое решение было принято на основании протоколов о повторном нарушении правил проведения митинга, за призывы выйти на несанкционированную акцию в защиту свободы выборов под Мосгоризбирком, запланированную на 27 июля.

Новости Россию заставили выплатить Навальному крупную сумму

В России арестовали противника Путина Навального

Отмечается, что Навальный был задержан утром 24 июля у своего дома, когда вышел на пробежку. После двух часов в совещательной комнате суд вынес решение установить максимальный срок ареста на основании видео задержания оппозиционера.

Сам Навальный не нашел в видео ничего, что бы доказывало его вину. Он обратил внимание, что в соцсетях писал лишь о том, что независимые кандидаты говорили о возможной акции, но не призывал к ее проведению.

Алексей Навальный mk.ru

Оппозиционер также заявил судье, что просит об отсрочке исполнения наказания, поскольку намерен присутствовать на встрече с независимыми кандидатами, а также на концерте группы Rammstein.

В Twitter политик прокомментировал свой арест. "Вот, что хочу сказать: выходите в субботу на улицу. 14:00, Тверская, 13. Пока у нас нет права голоса, мы все и так под арестом", – написал он.

Алексею Навальному 30 суток — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) July 24, 2019

30 суток ареста. Вот, что хочу сказать: выходите в субботу на улицу. 14-00, Тверская, 13. Пока у нас нет права голоса, мы все и так под арестом. — Alexey Navalny (@navalny) July 24, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Москвы 14 июля собралась акция протеста из-за массового недопуска на выборы в Мосгордуму представителей внесистемной оппозиции.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.