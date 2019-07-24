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В России арестовали главного противника Путина

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В России арестовали главного оппозиционера и противника президента Владимира Путина Алексея Навального на 30 суток из-за несанкционированного митинга.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Под административный арест его отправил в среду, 24 июля, Симоновский суд Москвы.

Такое решение было принято на основании протоколов о повторном нарушении правил проведения митинга, за призывы выйти на несанкционированную акцию в защиту свободы выборов под Мосгоризбирком, запланированную на 27 июля.

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В России арестовали противника Путина Навального

В России арестовали противника Путина Навального

Отмечается, что Навальный был задержан утром 24 июля у своего дома, когда вышел на пробежку. После двух часов в совещательной комнате суд вынес решение установить максимальный срок ареста на основании видео задержания оппозиционера.

Сам Навальный не нашел в видео ничего, что бы доказывало его вину. Он обратил внимание, что в соцсетях писал лишь о том, что независимые кандидаты говорили о возможной акции, но не призывал к ее проведению.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

mk.ru

Оппозиционер также заявил судье, что просит об отсрочке исполнения наказания, поскольку намерен присутствовать на встрече с независимыми кандидатами, а также на концерте группы Rammstein.

В Twitter политик прокомментировал свой арест. "Вот, что хочу сказать: выходите в субботу на улицу. 14:00, Тверская, 13. Пока у нас нет права голоса, мы все и так под арестом", написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Москвы 14 июля собралась акция протеста из-за массового недопуска на выборы в Мосгордуму представителей внесистемной оппозиции.

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Персона
Алексей Навальный
Место
Россия
Тег
Новости России
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Главный противник))))))) обоз ты лучший
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