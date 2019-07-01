В России арестовали главного оппозиционера Путина

В понедельник, 1 июля, Хорошевский суд Москвы арестовал главного оппозиционера президента РФ Владимира Путина Алексея Навального на 10 суток.

Навальный попал в тюрьму за участие в марше в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова 12 июня на Бульварном кольце, который не был согласован московскими властями. Об этом сообщает "Русская служба BBC".

На оппозиционера составили протокол по статье о повторном нарушении установленного порядка организации или проведения митингов. Максимальный срок ареста по этой статье – 30 суток.

Алексей Навальный

Судья Дмитрий Зиняков зачитал полицейский протокол, согласно которому Навальный участвовал в акции, которая создавала помехи в работе метро, наземного транспорта и в проведении мероприятий, приуроченных ко Дню России, передает "Медиазона".

После того, как политик вышел из метро на станции "Чистые пруды", он вскоре "фактически перекрыл" Чистопрудный бульвар", а затем пошел с группой людей по Бульварному кольцу, а задержали его у дома №1 на Рождественском бульваре, следует из протокола.

Навальный же заявил, что ничего не нарушал и двигался в обратном направлении.

"Даже дорогу я перехожу всегда на зеленый свет, зная, что московская полиция обожает меня задерживать", – заявил оппозиционер Путина.

Также Навальный процитировал президента России – его высказывание о деле Голунова, которого пытались обвинить в покушении на сбыт наркотиков.

"Я процитирую – не поверите – Владимира Владимировича Путина: дело – Голунова – это не беззаконие, а произвол. Разве мог я оставаться в стороне от произвола? Я просто шел, зная, что московская полиция любит меня задерживать – никакого скандирования не было", – приводит слова Навального "Интерфакс".

Политик предположил, что его арест может стать попыткой помешать ведению избирательной кампании, в том числе в Москве, где соратники Навального баллотируются в депутаты Мосгордумы.

В итоге судья Зиняков отклонил ходатайство о вызове полицейских, участвовавших в задержании Навального, и признал его виновным в правонарушении, арестовав на 10 суток. А Навальный с шутку поблагодарил судью за то, что успеет попасть на концерт группы Rammstein, который состоится в Москве 29 июле.

"10 суток ареста за митинг против произвола. Неприятно, но считаю, что правильно сделал. Если будем молчать и сидеть по домам, то произвол никогда не прекратится", – прокомментировал Навальный в своем Twitter.

10 суток ареста за митинг против произвола. Неприятно, но считаю, что правильно сделал. Если будем молчать и сидеть по домам, то произвол никогда не прекратится — Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2019 г.

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