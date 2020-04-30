В России под предлогом борьбы с коронавирусом COVID-19 создается "цифровой ГУЛАГ".

Как заявил в интервью УНИАН российский бизнесмен Дмитрий Потапенко, регулярно критикующий политику Кремля, человеку в России, чтобы выйти из дома, нужно обязательно иметь QR-код, а те, у кого есть "ксива", могут перемещаться совершенно свободно.

Дмитрий Потапенко

"Мы получаем разрешение на выход из дома в обезличенном виде… В РФ у каждого гражданина, у меня в том числе, есть QR-код и есть цифровое обозначение. У нас ничуть не лучше, чем у заключенного при нацистской Германии", – подчеркнул он.

По словам Потапенко, ни мировая, ни российская общественность никак на это не реагируют.

"В РФ внедряются так называемые цифровые паспорта, объединенные в рамках налоговой службы. Теперь доходы и расходы домохозяйств будут сведены в единую базу, в единый реестр. Исключение будет для чиновников. Ни одного возмущения в публичном пространстве ни в Европе, ни в Америке", – отметил бизнесмен.

По его мнению, на Западе считают, что с уходом президента Владимира Путина в России все поменяется.

"Это не так. Мало кто понимает глубинные причины существования Путина. И Путин – это не человек, это, по сути дела, коллективное управление страной. Поэтому до тех пор, пока не будут подниматься все пласты, а будет персонификация этого зла, понимания не будет", – заключил Потапенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Потапенко считает, что уход Владимира Путина с поста президента России, а также его окружения, обернется проблемами не только для самой РФ – хуже станет в том числе и Украине.

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