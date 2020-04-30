Главная Новости
30 апреля • обновлено в 13:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Опальный бизнесмен рассказал о создании в России "цифрового ГУЛАГа"

1.7т
Читать материал на украинском

В России под предлогом борьбы с коронавирусом COVID-19 создается "цифровой ГУЛАГ".

Как заявил в интервью УНИАН российский бизнесмен Дмитрий Потапенко, регулярно критикующий политику Кремля, человеку в России, чтобы выйти из дома, нужно обязательно иметь QR-код, а те, у кого есть "ксива", могут перемещаться совершенно свободно.

Дмитрий Потапенко

Дмитрий Потапенко

"Мы получаем разрешение на выход из дома в обезличенном виде… В РФ у каждого гражданина, у меня в том числе, есть QR-код и есть цифровое обозначение. У нас ничуть не лучше, чем у заключенного при нацистской Германии", – подчеркнул он.

По словам Потапенко, ни мировая, ни российская общественность никак на это не реагируют.

"В РФ внедряются так называемые цифровые паспорта, объединенные в рамках налоговой службы. Теперь доходы и расходы домохозяйств будут сведены в единую базу, в единый реестр. Исключение будет для чиновников. Ни одного возмущения в публичном пространстве ни в Европе, ни в Америке", – отметил бизнесмен.

По его мнению, на Западе считают, что с уходом президента Владимира Путина в России все поменяется.

"Это не так. Мало кто понимает глубинные причины существования Путина. И Путин – это не человек, это, по сути дела, коллективное управление страной. Поэтому до тех пор, пока не будут подниматься все пласты, а будет персонификация этого зла, понимания не будет", – заключил Потапенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Потапенко считает, что уход Владимира Путина с поста президента России, а также его окружения, обернется проблемами не только для самой РФ – хуже станет в том числе и Украине.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
бизнесмен вирус
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
0
3
Смешно
3
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Эта жирная мразоота, хрен бы нажрал такую харю, будь он в лагере нацистской Германии.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Не даром фамилие - потапенКО
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Автор идиот, что мешает вычислить человека по номеру телефона. Такой бред только укр СМИ и могут печатать.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Новости России

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 10406.

    Вылечились: 1238. Умерли: 261.

  • В мире заболели уже более 3,2 миллиона человек, погибли – 228 тысяч.

  • Ляшко заявил, что Украина вышла на плато по COVID-19, прогноз оптимистичный.

  • Лекарство от рака протестируют на 120 больных коронавирусом в Британии. Говорят, хватит 1 таблетки в день.

  • Ученые озвучили смертельную опасность нового лекарства от COVID-19.

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги