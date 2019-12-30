В России перевернулся пассажирский автобус: более 20 раненых. Фото

В понедельник, 30 декабря, в Псковской области России на федеральной трассе опрокинулся пассажирский автобус с гражданами Беларуси. В результате аварии пострадали 24 человека, 3 из них – дети.

Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает "РИА Новости" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Авария произошла около 02:50 в двух километрах от населенного пункта Подборовье, на 275-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель.

В России опрокинулся пассажирский автобус pln-pskov.ru

Автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск – Санкт-Петербург, съехал в кювет и перевернулся. Всего в салоне находились 52 пассажира: 51 гражданин Беларуси и один россиянин.

В России пассажирский автобус слетел с трассы Onliner.by

За рулем автобуса находился уроженец Беларуси 1972 года рождения. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.

7 взрослых и 2 детей госпитализированы, одна пассажирка в реанимации. Они получили травмы верхней части тела, в том числе ушибы головы, грудного отдела позвоночника или грудной клетки, а также переломы ключиц.

Автобус с белорусами попал в ДТП в Псковской области

В России опрокинулся пассажирский автобус

В России опрокинулся пассажирский автобус

Как сообщал OBOZREVATEL, в Липецкой области России опрокинулся рейсовый автобус, в результате чего 2 человека погибли и еще минимум 15 пострадали.

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