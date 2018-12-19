К войне готовы? В России внезапно созвали военное командование Сухопутных войск

В Москве в среду, 19 декабря, начался оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск России.

Об этом со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщает "РИА Новости". Отмечается, что совещания будут длиться на протяжении трех дней.

"Под руководством Главкома СВ России генерал-полковника Олега Салюкова начал работу оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск. В сборе принимают участие заместители главнокомандующего СВ, начальники высших учебных заведений и учебных центров СВ, начальники органов управления главного командования СВ", — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, участники должны обсудить вопросы, касающиеся "военно-политической обстановки" и "обеспечения военной безопасности России". Также будут рассмотрены особенности организации и проведения мероприятий боевой подготовки Сухопутных войск ВС РФ.

Кроме того, на сборах обсудят внедрение в подготовку личного состава опыта борьбы с незаконными вооруженными формированиями в Сирии.

Сбор пройдет в главном командовании Сухопутных войск, а также на территориях военного учебно-научного центра СВ "Общевойсковая академия ВС РФ" и Московского высшего общевойскового командного училища.

После трех дней работы состоятся круглые столы для подведения итогов и "обсуждения подходов к развитию практики современного боя и управления им".

Иллюстрация. Сбор руководящего состава ВС РФ в 2017 году structure.mil.ru

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