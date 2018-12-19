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К войне готовы? В России внезапно созвали военное командование Сухопутных войск

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В Москве в среду, 19 декабря, начался оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск России.

Об этом со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщает "РИА Новости". Отмечается, что совещания будут длиться на протяжении трех дней.

"Под руководством Главкома СВ России генерал-полковника Олега Салюкова начал работу оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск. В сборе принимают участие заместители главнокомандующего СВ, начальники высших учебных заведений и учебных центров СВ, начальники органов управления главного командования СВ", — сказано в сообщении.

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Как уточнили в ведомстве, участники должны обсудить вопросы, касающиеся "военно-политической обстановки" и "обеспечения военной безопасности России". Также будут рассмотрены особенности организации и проведения мероприятий боевой подготовки Сухопутных войск ВС РФ.

Кроме того, на сборах обсудят внедрение в подготовку личного состава опыта борьбы с незаконными вооруженными формированиями в Сирии.

Сбор пройдет в главном командовании Сухопутных войск, а также на территориях военного учебно-научного центра СВ "Общевойсковая академия ВС РФ" и Московского высшего общевойскового командного училища.

После трех дней работы состоятся круглые столы для подведения итогов и "обсуждения подходов к развитию практики современного боя и управления им".

Иллюстрация. Сбор руководящего состава ВС РФ в 2017 году

Иллюстрация. Сбор руководящего состава ВС РФ в 2017 году

structure.mil.ru

Как писал OBOZREVATEL, недавно военная разведка Украины доложила об усилении авиации России.

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сообщил, что российская военная группировка, которая дислоцируется вдоль государственной границы Украины и в аннексированом Крыму, может привлекаться к проведению наступательных операций.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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РоссияМосква
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Может путЕн сдох?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Обсуждают: Калибры жалко на рагуль тратить, авиацию лень подымать, оставим им Порошенко в президентах, сами сдохнут.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Что на это скажет Порошенко, Климкин, Турчинов ? Предложат закупать памперсы и цветы ? )
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минин евген
минин евген
Воронов Евгений, кацапы самостоятельно подмыться не в состоянии? аки животные в стойле под себя срутся? ай-ай, вот он "русский дух" какой, запахи фекалий.
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