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В Москве найден мертвым генерал ФСБ

8.2тЧитать материал на украинском

В Москве обнаружили мертвым генерал-майора ФСБ Сергея Соколова, который ранее был сотрудником Десятого отдела КГБ России.

Тело 59-летнего руководителя одного из управлений ФСБ нашли в его квартире на севере российской столицы, сообщает Телеграм-канал Mash.

Рядом с телом были пенсионное удостоверение ФСБ и военный билет с указанием должностей КГБ и ФСБ.

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Известно, что погибший последний раз выходил на связь с родными в начале марта. С того времени с ним никто не связывался.

Mash отмечает, что в квартире умершего генерал-майора ФСБ Соколова нашли арсенал оружия:

  • австрийский глок

  • браунинг

  • травматический пистолет Макарова

  • охотничье ружье

  • патроны, 150 штук

Добавим, что 10-й отдел КГБ занимался контрабандой и незаконными валютными операциями.

В Москве найден мертвым генерал ФСБ

Скриншот

В Москве найден мертвым генерал ФСБ

Скриншот

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Место
РоссияМосква
Тег
ФСБ
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Валевич Борис
Валевич Борис
Еще одна тварь подохла, карлик освобождается от свидетелей своих кровавых преступлений
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4
0
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
потихоньку убирают,отлично нам меньше работы будет кокошную шваль отстреливать
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4
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Месть за Бигуса.
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