В Москве найден мертвым генерал ФСБ

В Москве обнаружили мертвым генерал-майора ФСБ Сергея Соколова, который ранее был сотрудником Десятого отдела КГБ России.
Тело 59-летнего руководителя одного из управлений ФСБ нашли в его квартире на севере российской столицы, сообщает Телеграм-канал Mash.
Рядом с телом были пенсионное удостоверение ФСБ и военный билет с указанием должностей КГБ и ФСБ.
Известно, что погибший последний раз выходил на связь с родными в начале марта. С того времени с ним никто не связывался.
Mash отмечает, что в квартире умершего генерал-майора ФСБ Соколова нашли арсенал оружия:
австрийский глок
браунинг
травматический пистолет Макарова
охотничье ружье
патроны, 150 штук
Добавим, что 10-й отдел КГБ занимался контрабандой и незаконными валютными операциями.
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Скриншот
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