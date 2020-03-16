В Москве аниматор вылила сухой лед ребенку на голову: у мальчика сильнейшие ожоги

В Москве девушка-аниматор окатила сухим льдом ребенка на праздновании его дня рождения.

Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, в развлекательную программу входило и так называемое химическое шоу – фокусы с сухим льдом (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

"Кульминацией праздника стал момент, когда девушка начала лить сухой лед имениннику на голову. Повалил густой дым, и мальчик взвыл от боли", – говорится в сообщении.

Приехавшие врачи диагностировали ожоги 1-й и 2-й степени лица и головы.

Московская полиция проводит проверку по этому поводу.

Мальчик получил ожоги лица и головы LIFE SHOT

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российская блогерша Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро" чуть не погибла и потеряла мужа 28 февраля, празднуя свой день рождения с сухим льдом в бассейне.

После трагедии Диденко нарвалась на критику пользователей за то, что выставляет в соцсетях фотографии своей скорбящей свекрови, а также хвастается тем, что ее мама, как ни в чем не бывало, тоже проводит время в телефоне.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.