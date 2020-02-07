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8 февраля • обновлено в 07:39
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Наклейки "Обама ЧМО" и брелоки-иконы: в России оскандалились списком госзакупок

2.1т
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ФГУП "Ведомственная охрана" министерства энергетики России хотела закупить наклейки на авто с надписью "Обама ЧМО" для филиала на Северном Кавказе.

Однако, федеральное государственное унитарное предприятие, которое охраняет ведомственные объекты, в пятницу, 7 февраля, отозвало заказ, передает Deutsche Welle.

Документы о заказе на ремонт и техническое обслуживание 10 автомобилей были опубликованы на сайте госзакупок.

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В Минэнерго России планировали закупить наклейки "Обама ЧМО"

В Минэнерго России планировали закупить наклейки "Обама ЧМО"

Коллаж

"Заказчик даже сравнил в документации цены на такие наклейки от трех разных поставщиков, и указал ее среднюю цену – 81 рубль", – отметило издание "Открытые медиа".

Юрист Северо-Кавказского филиала "Ведомственной охраны" пояснил, что произошла "ошибка текстового редактора вроде Т9".

В свою очередь пресс-служба Минэнерго РФ распространила официальный комментарий, в котором назвала наличие таких наклеек в перечне "технической ошибкой и недосмотром соответствующих служб предприятия".

Всего в документе указаны более 10 тысяч позиций, в том числе такие как мангал обычный; знак такси; брелок-икона "молитва водителя"; брелок для ключей "VIP".

Общая стоимость работ по ремонту служебных автомобилей Hyundai, Renault и LADA, согласно порталу, составляет 1,21 млн рублей. Подрядчик должен выполнить работы до конца 2020 года.

Данные о закупке наклеек

Данные о закупке наклеек

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что РФ не имеет никаких оснований считать оккупированный Крым своим, ведь до царицы Екатерины II никакой России не существовало.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Барак Обама
Место
Россия
Теги
Новости России скандалы
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lipatov serega
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