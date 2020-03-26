В Магнитогорске взорвалась многоэтажка: погибли два человека. Фото и видео

В Магнитогорске Челябинской области России произошел взрыв в жилом многоэтажном доме, в результате чего погибли два человека.

Взрыв газа прогремел на втором этаже, после чего возник пожар, сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске Baza/Telergam

Пожару присвоен 3 уровень сложности — самый высокий из возможных.

Отмечается, что пожар потушен, из огня вытащили 31 человека. Спасатели обследуют пострадавшие квартиры.

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске Baza/Telergam

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском городе Самара 3 марта из-за взрыва газового котла обрушился двухэтажный многоквартирный дом.

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