"В Кремле паника": в РФ пояснили скандальное заявление по Украине

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман допустил, что заявление спикера Госдумы РФ об опасности потери нескольких областей Украины адресовано президенту России Владимиру Путину.

"У меня есть две версии. Одна версия – что товарищу Володину поручили это сказать, чтобы припугнуть партнеров. А вторая версия – что это спонтанная вещь", – сказал он в интервью OBOZREVATEL.

Политик заметил, что считает вторую версию более вероятной. "Мне кажется, у них там сейчас (во власти в России, – Ред.) происходит паника, они совершенно не понимают, что делать, и в этой ситуации у них растет турбулентность. Кроме того, поскольку все они зависят не от воли людей, а только от воли государя, они пытаются государю понравиться".

Владимир Путин

"Если брать содержание этого заявления, то, разумеется, это прямая, неприкрытая, достаточно наглая угроза Украине", – признал Гозман.

Вместе с тем он заметил, что на месте Украины не считал бы эти слова указанием на начало новой войны.

Как писал OBOZREVATEL:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина может потерять ряд областей. По его словам, Киев якобы "ущемляет права малых народов".

Комментируя это заявление, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что украинские власти приложат все усилия для объединения общества и не допустят его раскола.

Министр внутренних дел Арсен Аваков посмеялся над угрозами Володина по поводу распада Украины.

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