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3 декабря • обновлено в 04:52
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/ Новости России

"В Кремле паника": в РФ пояснили скандальное заявление по Украине

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Российский оппозиционный политик Леонид Гозман допустил, что заявление спикера Госдумы РФ об опасности потери нескольких областей Украины адресовано президенту России Владимиру Путину.

"У меня есть две версии. Одна версия – что товарищу Володину поручили это сказать, чтобы припугнуть партнеров. А вторая версия – что это спонтанная вещь", – сказал он в интервью OBOZREVATEL.

Политик заметил, что считает вторую версию более вероятной. "Мне кажется, у них там сейчас (во власти в России, – Ред.) происходит паника, они совершенно не понимают, что делать, и в этой ситуации у них растет турбулентность. Кроме того, поскольку все они зависят не от воли людей, а только от воли государя, они пытаются государю понравиться".

Владимир Путин

Владимир Путин

"Если брать содержание этого заявления, то, разумеется, это прямая, неприкрытая, достаточно наглая угроза Украине", – признал Гозман.

Вместе с тем он заметил, что на месте Украины не считал бы эти слова указанием на начало новой войны.

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Как писал OBOZREVATEL:

  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина может потерять ряд областей. По его словам, Киев якобы "ущемляет права малых народов".

  • Комментируя это заявление, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что украинские власти приложат все усилия для объединения общества и не допустят его раскола.

  • Министр внутренних дел Арсен Аваков посмеялся над угрозами Володина по поводу распада Украины.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Леонид Гозман Вячеслав Володин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Хо Хол
Хо Хол
Тема "паники в Кремле" в самой статье не раскрыта.
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Хо Хол
Хо Хол
"Не считал бы эти слова указанием на начало новой вoйны" - так старая украино-российская вoйнa уже закончилась? Какая по счету? Помогите разобраться, а то я запутался.
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