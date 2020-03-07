В городе Колпино под Санкт-Петербургом (РФ) убили 14-летнего подростка, после чего правоохранители штурмовали квартиру судьи Колпинского районного суда Виталия Саяпина.

Тело мальчика со смертельным огнестрельным ранением нашли 7 марта около 21:00 по местному времени возле жилища судьи – на лестничной клетке дома 4 по улице Ижорского Батальона. В убийстве подозревают 14 летнего сына Саяпина Артема, передает "Фонтанка" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В Колпино нашли труп подростка и штурмовали квартиру судьи Коллаж

СОБР Росгвардии взломал двери и зашел в квартиру, однако подозреваемого там не обнаружили. По информации соседей, предполагаемый убийца сбежал.

На месте происшествия находилось руководство СК Петербурга и начальство ГУ МВД, а также сам судья Виталий Саяпин, его жена и 20-летняя дочь.

Предположительно, подростка застрелили из охотничьего ружья. В момент преступления в квартире могли находится несколько человек – сын судьи и его приятели. Один из них уже найден и дает показания. Оба подростка учатся в одной гимназии №402 в Колпино.

По словам свидетеля, в мальчика выстрелил именно сын судьи.

Дом, где нашли убитого мальчика и штурмовали квартиру

Дом, где нашли убитого мальчика и штурмовали квартиру

Известно, что убитый школьник проживал недалеко от места трагедии, на Заводском проспекте. Baza пишет, что жертву зовут Владислав Байдак.

По словам близких несовершеннолетнего, школьник, вероятно, вместе с компанией собрался на день рождения к своему другу, передает 5-tv.ru.

"Сам по себе мальчик не пьет, не курит, умный. Я думаю, компания была такая же. Не знаю, откуда у них оружие", – поделилась собеседница.

Дядя погибшего добавил, что ребенок, судя по всему, был знаком с сыном судьи.

"Раз они там были на дне рождении, значит, были знакомы: одноклассники, друзья", – сказал он.

Дом, где нашли убитого мальчика и штурмовали квартиру

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Санкт-Петербурге мужчина сбросил женщину в реку, после чего прыгнул следом, пытаясь спасти ее. В результате он утонул, а пострадавшая осталась жива.

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