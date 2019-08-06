"Уронили болгарку": в России произошло ужасное ЧП с ребенком. Видео

В пятницу, 2 августа, в Саратове (Россия) рабочие, которые ремонтировали крышу школы, уронили болгарку прямо на голову 2-летнему ребенку, которого рядом везла на велосипеде мать. Девочку госпитализировали.

Как сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ в Саратовской области, по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при производстве строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) (чтобы посмотреть видео доскролльте до конца страницы).

По версии следствия, мимо двухэтажной школы шла женщина, которая катила свою 2-летнюю дочь в трехколесном велосипеде. Рабочие, которые занимались ремонтом кровли, из-за невнимательности упустили болгарку — она ударила ребенка по голове.

ЧП с ребенком Скриншот

С полученными телесными повреждениями малышку госпитализировали в лечебное учреждение.

Проведены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше 20 июля был найден мертвым 5-летний мальчик из России, который более недели назад пропал при странных обстоятельствах.

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