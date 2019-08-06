Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

"Уронили болгарку": в России произошло ужасное ЧП с ребенком. Видео

1.3т Читать материал на украинском

В пятницу, 2 августа, в Саратове (Россия) рабочие, которые ремонтировали крышу школы, уронили болгарку прямо на голову 2-летнему ребенку, которого рядом везла на велосипеде мать. Девочку госпитализировали.

Как сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ в Саратовской области, по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при производстве строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) (чтобы посмотреть видео доскролльте до конца страницы).

По версии следствия, мимо двухэтажной школы шла женщина, которая катила свою 2-летнюю дочь в трехколесном велосипеде. Рабочие, которые занимались ремонтом кровли, из-за невнимательности упустили болгарку — она ударила ребенка по голове.

ЧП с ребенком

ЧП с ребенком

Скриншот

С полученными телесными повреждениями малышку госпитализировали в лечебное учреждение.

Новости
В России воспитательница заставила ребенка есть с пола: разгорелся скандал

Проведены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше 20 июля был найден мертвым 5-летний мальчик из России, который более недели назад пропал при странных обстоятельствах.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Саратов
Тег
пострадал ребенок
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
1
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel