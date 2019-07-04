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Уйдет в 2024 году? Путин хитро ответил на вопрос об отставке

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что пока еще рано говорить о его уходе в 2024 году с поста главы РФ.

В интервью газете Corriere della Sera он заметил, что в данный момент на этой должности ему есть чем заняться, пишет "Интерфакс".

"Об этом пока рано говорить. Впереди ещё пять лет напряжённой работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь", – сказал Путин.

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Владимира Путина часто сравнивают с царем России

Владимира Путина часто сравнивают с царем России

Так российский президент ответил на вопрос, задумывался ли он о "России после Путина" с 2024 года и намерен ли уйти из политики или, как считают многие, останется в другом качестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Путин заявил, что переговоры, как и улучшение отношений России и Украины, возможны лишь в том случае, если президент Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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