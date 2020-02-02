Убили из-за приказа лесоруба: появилась неожиданная версия гибели группы Дятлова

Появилась новая версия гибели группы Дятлова. Согласно ей, туристов могли убить бандиты по приказу местного лесоруба.

Эту версию выдвинул уральский конспиролог Валентин Дегретерев.

По заявлению уфолога, он выяснил, что 25 января 1959-го туристы оказались в поселке лесорубов, которые тепло их встретили.

"Рабочие их тепло встретили, накормили и даже показали им несколько фильмов. У них там была своя собственная киноустановка. Всего в поселке они пробыли две ночи", - пишет конспиролог.

После Игорь Дятлов договорился с начальником рабочих Георгием Ряжневым, что тот даст сопровождающего с лошадью и сенями. Мужчина должен был отвести студентов в заброшенный поселок Северный. Однако все пошло не по плану, когда один из лесорубов узнал Семена Золотарева, который якобы был агентом советских спецслужб. Молодой человек помог раскрыть многих агентов-нелегалов и диверсантов, которых могли отправить в Ивдель отбывать наказание. Один из "пострадавших" от деятельности Золотарева и узнал его.

Убийцы группы Дятлова по версии конспиролога

"О подозрениях они донесли начальнику Ряжневу. Тот и сам был очень не прост. Ряжнев, как мне кажется, создал коррупционную сеть в самом сердце бывшего Ивдельлага. Добывая рассыпное золото путем простой промывки речного песка, кроме того он активно занимался перепродажей пушнины и торговлей алкоголем", - пишет Дегретерев.

В результате, бандиты заставили лыжников выбежать из палатки, погнались за ними и убили. Радиацию на одежде туристов уфолог объяснил легко – она появилась из-за некоего Александра Колеватов, который работал на комбинате в Челябинской области. На этом предприятии незадолго до трагедии с дятловцами произошла радиационная авария.

Новая версия гибели группы Дятлова

Новая версия гибели группы Дятлова

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно появились новые жуткие подробности гибели группы Дятлова. Одна из её членов - Людмила Дубинина - замерзла насмерть, стоя на коленях.

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