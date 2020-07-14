В России ученик убил профессора химии: тело спрятал в кислоте

В Воронеже (РФ) двое мужчин подозреваются в убийстве доктора химических наук Вячеслава Кузнецова, расчлененное тело которого несколько месяцев держали в соляной кислоте и хлоре на съемной квартире.

Знакомые университетского профессора, предварительно, лишили его жизни из-за денег, передает "360".

Вячеслав Кузнецов. Вести Воронеж

13 июня в МВД и СК по Воронежской области сообщили, что убийство 57-летнего мужчины раскрыто.

Последний раз он выходил на связь вечером 4 марта, когда созванивался с сестрой. Утром следующего дня мужчина не вышел на работу.

Выяснилось, что ночью к жертве пришли двое мужчин – 33-летний аспирант Дмитрий Б. и его 30-летний знакомый Александр Х. Первый был учеником Кузнецова. После окончания вуза он продолжил научную работу под руководством профессора и был с ним в дружеских отношениях.

Вячеслав К. 360

"Гости" прижали к лицу хозяина квартиры платок с химическим раствором и связали. Мужчина потерял сознание, а впоследствии скончался.

Убийцы, воспользовавшись компьютером и сотовым телефоном профессора, похитили с его карт более полутора миллионов рублей. Они также пытались скрыть труп.

В материалах дела указывается, что останки поместили в контейнеры с соляной кислотой и хлором. Емкости хранились на балконе в квартире, которую снимал один из подозреваемых, в Левобережном районе Воронежа.

Воронежский государственный университет. Сайт вуза

По словам соседей, живший в квартире около года Александр Х. и приходивший к нему в гости друг не доставляли неудобств. Месяц назад жилье продали новым владельцам, которые оставили квартиранта. Лежавшие на балконе контейнеры с человеческими останками ни прежние, ни новые хозяева не заметили.

Подозреваемых задержали и отправили под арест, один из них признал вину. "В ближайшее время им будет предъявлено обвинение в соответствии с совершенными преступными деяниями", – заявили правоохранители.

Вячеслав Кузнецов. Сайт вуза

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