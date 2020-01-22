"У тебя выбор, Володя": Лукашенко уличили в давлении на Путина

Российский журналист Леонид Радзиховский увидел признаки психологического давления, которое оказывает президент Беларуси Александр Лукашенко на президента России Владимира Путина.

По его мнению, последние радикальные решения Лукашенко преследуют две цели, одна из которых – создание образа врага в лице РФ. Об этом он сказал в блоге OBOZREVATEL.

Журналист заявил, что действия Лукашенко нельзя связывать с опасениями по поводу "насильственного поглощения" Беларуси Россией, поскольку они лишены оснований. Во-первых, такое поглощение не будет воспринято российским обществом и существенно снизит рейтинг президента РФ. "Это безумие, чистое безумие для российского руководства. Самоубийство", – заявил Радзиховский.

Александр Лукашенко, Владимир Путин

Во-вторых, этот шаг был бы "самоубийством с точки зрения внешней политики". По оценкам журналиста, его результатом был бы полный разрыв отношений России с Европой и санкции, "каких еще свет не видывал".

В-третьих, после заявленной конституционной реформы в России Владимир Путин уже не рассматривает идею создания союзного государства с Беларусью как способ продления своего пребывания во власти. "Теперь, когда Путин провел эту свою знаменитую реформу, категорически отказался от поста президента, создал под себя Госсовет, который ни с какой Беларусью никак не связан – этот аргумент отпал", – убежден Радзиховский.

Таким образом, по его мнению, последние действия Лукашенко преследуют две цели. Первая – предвыборная риторика и формирование образа врага с целью сплочения народа вокруг нынешнего лидера.

Вторая - психологическое давление "на друга Володю". "У тебя выбор, Володя: или ты мне по-прежнему задаром нефть и газ отдаешь, или пошел ты к чертовой матери со своими союзами. Я тебя объявляю злейшим врагом Беларуси, оккупантом, захватчиком", – предположил журналист.

Как писал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко пошел на ряд радикальных шагов. 20 января он полностью сменил военное руководство страны, ранее ввел экологический налог для России и сделал запрос на поставку нефти из Казахстана.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.