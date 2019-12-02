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2 декабря • обновлено в 22:10
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У Путина ответили на заявление Зеленского о возврате Крыма

8.3т
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В России заявили о невозможности обсуждения аннексии Крыма в любом международном формате.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Украины о возможном содействии США в вопросе возвращения украинского полуострова, передает РИА "Новости".

"Реакции Кремля (на заявление Зеленского – Ред.) быть не может, какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно", – отметил Песков.

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Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могли бы помочь в вопросе возвращения оккупированного Россией Крыма.

Крым

Крым

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Зеленский
Место
Россия
Теги
Новости России Крым
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Кресст Оксана
Кресст Оксана
Крым - Россия и это факт , а факт - вещь упрямая...
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2
0
Мир Миру
Мир Миру
До суду на Apple клопотання подали щодо сплати штрафу? Україні треба багато безповоротних безкоштовних грошових коштів, щоб сучасні і комфортні КПП будувати. І переселенці чекають фінансових виплат.
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Страна на у (унитазия) идет в пешее эротическое путешествие ибо крыма у вас больше нет и не будет
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