У Путина ответили на заявление Зеленского о возврате Крыма

В России заявили о невозможности обсуждения аннексии Крыма в любом международном формате.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Украины о возможном содействии США в вопросе возвращения украинского полуострова, передает РИА "Новости".

"Реакции Кремля (на заявление Зеленского – Ред.) быть не может, какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно", – отметил Песков.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могли бы помочь в вопросе возвращения оккупированного Россией Крыма.

Крым

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины, состоится 9 декабря в Париже.

Зеленский сказал, что на саммите планирует ставить вопрос конкретных сроков деоккупации Донбасса и надеется договориться с Россией.

Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что Украина может столкнуться с непредсказуемыми последствиями, если в ходе встречи решит заменить Минские соглашения на другое.

Саммит в "нормандском формате", запланированный на 9 декабря в Париже (Франция), состоится в Елисейском дворце.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью встречи лидера страны Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским будет "попытка найти какие-то решения".

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