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Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор NewsaderВсе статьи автора

У Минобороны России появилась одна проблема

3.2т

Проблема пиар-менеджеров Минобороны России заключается в том, что они слишком откровенно врут. Нельзя приурочивать к рождественским европейским и американским праздникам запуск "первой в мире гиперзвуковой ракеты", который тут же объявляется финальным и открывающим дорогу к постановке ракеты на боевое дежурство. Нельзя. Потому что всем понятен этот сеанс саморазоблачения: невозможно перед великой российской пьянкой, которая продлится до конца января, сделать что-то сложнее свиньи из навоза, которую смастерил очередной деревенский герой. Недаром старт ракеты на видеозаписи есть, а самого сверхзвукового полета – нет.

Новости
Для России это будет геополитическая катастрофа

Я, конечно, мог бы пуститься в серьезные рассуждения о том, кому и какие сигналы раздает Путин, объявляющий, что "новый вид стратегического оружия в мире впервые появился у нас" (у кого – у вас? У Конашенкова, что ли, который заявлял о 70 перехваченных западных ракетах?). Мог бы я сказать, что тем самым Кремль хочет припугнуть европейцев, и без того озабоченных выходом Вашингтона из ДРСМД. Что российские власти намерены хоть как-то вдохновить свое обожаемое население перед тем, как оно плюхнется физиономиями в новогодний оливье. Что Москва пытается бессильно убедить США вернуться за стол переговоров, в то время как американцы вместо того, чтобы пугаться гонки вооружений, выходят из стратегического Договора о ракетах и почему-от не верят в путинские разработки.

У Минобороны России появилась одна проблема

Вот только боюсь, что все эти мои рассуждения прозвучат примерно как песня Аллы Пугачевы: технически – правильно, по существу – издевательство. Не станем переоценивать пропагандистскую стратегию российского госаппарата. Сойдемся на том, что иногда он просто делает плохие документальные видеозаписи и очень плохие компьютерные 3D-симуляции.

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Автор
Александр КушнарьАлександр Кушнарь
Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
Теги
Новости РоссииРоссия
Источник
Источник:Facebook Александра Кушнаря
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