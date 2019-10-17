"Тявкаеш, как шмонька": священник из Италии разнес главного пропагандиста Кремля. Видео

Священник-эмигрант из России Сергий, живущий в Италии, резко раскритиковал топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева.

Он записал видеообращение к ведущему, который недавно заявил о намерении получить итальянское гражданство. Роликом поделились на странице #MDK в Twitter (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Послушай меня, российский актер (как ты называешь себя здесь, в Италии), я и мои единомышленники для начала сделаем все, чтобы жители того местечка, где ты "бюджетно отдыхаешь"... знали, кто живет рядом с ними. Знали, что ты говоришь в России про них, про их жизни и судьбу", – сказал он.

Соловьев и отец Сергий Коллаж

Священник подчеркнул, что для этого готов бесплатно потрудиться над переводом "трудов" Соловьева.

"Пусть мировая психиатрия будет иметь возможность изучать тебя при жизни", – пошутил эмигрант.

Он назвал пропагандиста холуем и лакеем, который возомнил себя инквизитором. "И тявкаешь на всех подряд, как шмонька, с единственной только лишь надеждой, что твой псарь тебя защитит", – сказал отец Сергий.

"Выпады" пропагандиста, как отметил он, рассчитаны разве на тех, кто не умеет анализировать и "в восторге от его слюнопусканий".

"Кстати, ты говорил, что отправишь сына воевать в Сирию. Он еще не там? А почему? Ведь там отстаиваются интересы России", – добавил священник.

Живущий в Италии русский священник выебал пропагандиста Владимира Соловьёва pic.twitter.com/8JucDOEtC3 — #MDK (@mudakoff) October 17, 2019

Напомним, этот же священник организовал электронную петицию среди итальянцев с призывом не дать Соловьеву, у которого уже есть вид на жительство, получить еще и гражданство Италии. Также от властей требуется запретить пропагандисту въезд в ЕС.

По состоянию на 21:55 четверга, 17 октября, ее подписали более 137 тысяч человек.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.