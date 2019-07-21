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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости России

"Трудные времена!" В России возмущены результатами выборов в Украине

13.1т Читать материал на украинском

Для Украины после проведения внеочередных выборов в Верховную Раду наступят "трудные времена".

Такое мнение в России высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, передает РИА "Новости".

"Голоса за партию Зеленского резко отличаются от результатов президентских выборов. Это, во-первых, естественно, так как на парламентских выборах больше вариантов для распределения голосов. А, во-вторых, рейтинг Зеленского неизбежно будет стремиться к реальной величине и без прорывных решений будет неизбежно снижаться. Устойчивые коалиции вряд ли возможны. Поэтому для украинских властей наступили трудные времена ", – считает российский политик.

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Морозов полагает, что при высоком результате Зеленского Украина все же "жестко расколота". Также он добавил, что данные результаты выборов говорят о провале "радикальных националистические сил" в Украине.

"Что важно: провалились все радикальные, откровенно националистические силы. Их ресурс сжался до результата Порошенко, который сегодня концентрирует в себе радикальные силы и степень их реального влияния", – добавил Морозов.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев подчеркнул, что президент выполнил задачу-минимум, превратив парламент страны из оппозиционного в относительно лояльный.

"Без всякого сомнения, Зеленскому удалось решить задачу-минимум: переформатировать Верховную раду таким образом, чтобы превратить ее из оппозиционной в хотя бы относительно лояльную. Порошенко и иже с ним окончательно уходят в историю. Равно как и наиболее экстремистские политические силы Украины", – рассказывал россиянин.

Выборы в Украине

Выборы в Украине

Он подчеркнул, что второе место "Оппозиционной платформы - за жизнь" почетно и успешно, но вес этого второго места будет зависеть от окончательного расклада сил по одномандатным округам.

"Держим пальцы, чтобы стрелка политических весов склонилась-таки к максимальной отметке. От этого, кстати, во многом будут зависеть и перспективы восстановления двусторонних межпарламентских отношений", – добавил сенатор РФ.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что победа Зеленского ожидаема.

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"Результаты exit polls ожидаемые. Теперь все зависит от того, сколько голосов Зеленский получит в мажоритарных округах. Если у него будут в Раде в результате 226 голосов, то ему не понадобится коалиция", – сообщил сенатор.

В противном случае, сказал Джабаров, Зеленскому понадобится коалиция.

"И, скорее всего, на коалицию он пойдет с партией Тимошенко или Вакарчука", –подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новоизбранной Верховной Раде.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир Зеленский Петр Порошенко
Место
Россия
Тег
Верховная Рада Украины
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Комментарии
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Simon Igor
Simon Igor
Конечно, возмущены! Ведь в России обычно 220 % за Путина! А в Украине даже представить невозможно бабушек типа «отрядов Путина», икон с изображением лика президента, девочек в футболках с надписями «порву за Путина!» Этого бреда в Украине даже представить невозможно! Слава богу, что невозможно!
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Русня всё тешит себя надеждой о прогибе Украины под срасию))))
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Так смешно читать высказывания Российских чиновников о украинских выборах )))Это похоже на евнухов-кастратов, листающих Плейбой или Хастлер))) Прям вуайеристы. Сами не могут, а в дырочку подглядывают )))
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Злопыхатель Вежливый, КЛАСС , +=+! ! !
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