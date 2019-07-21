"Трудные времена!" В России возмущены результатами выборов в Украине

Для Украины после проведения внеочередных выборов в Верховную Раду наступят "трудные времена".

Такое мнение в России высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, передает РИА "Новости".

"Голоса за партию Зеленского резко отличаются от результатов президентских выборов. Это, во-первых, естественно, так как на парламентских выборах больше вариантов для распределения голосов. А, во-вторых, рейтинг Зеленского неизбежно будет стремиться к реальной величине и без прорывных решений будет неизбежно снижаться. Устойчивые коалиции вряд ли возможны. Поэтому для украинских властей наступили трудные времена ", – считает российский политик.

Морозов полагает, что при высоком результате Зеленского Украина все же "жестко расколота". Также он добавил, что данные результаты выборов говорят о провале "радикальных националистические сил" в Украине.

"Что важно: провалились все радикальные, откровенно националистические силы. Их ресурс сжался до результата Порошенко, который сегодня концентрирует в себе радикальные силы и степень их реального влияния", – добавил Морозов.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев подчеркнул, что президент выполнил задачу-минимум, превратив парламент страны из оппозиционного в относительно лояльный.

"Без всякого сомнения, Зеленскому удалось решить задачу-минимум: переформатировать Верховную раду таким образом, чтобы превратить ее из оппозиционной в хотя бы относительно лояльную. Порошенко и иже с ним окончательно уходят в историю. Равно как и наиболее экстремистские политические силы Украины", – рассказывал россиянин.

Выборы в Украине

Он подчеркнул, что второе место "Оппозиционной платформы - за жизнь" почетно и успешно, но вес этого второго места будет зависеть от окончательного расклада сил по одномандатным округам.

"Держим пальцы, чтобы стрелка политических весов склонилась-таки к максимальной отметке. От этого, кстати, во многом будут зависеть и перспективы восстановления двусторонних межпарламентских отношений", – добавил сенатор РФ.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что победа Зеленского ожидаема.

"Результаты exit polls ожидаемые. Теперь все зависит от того, сколько голосов Зеленский получит в мажоритарных округах. Если у него будут в Раде в результате 226 голосов, то ему не понадобится коалиция", – сообщил сенатор.

В противном случае, сказал Джабаров, Зеленскому понадобится коалиция.

"И, скорее всего, на коалицию он пойдет с партией Тимошенко или Вакарчука", –подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новоизбранной Верховной Раде.

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