Минфин США сообщил о готовности снять санкции с компаний российского олигарха Олега Дерипаски

Значение снятия санкций с компаний Олега Дерипаски, во-первых, очень велико, а во-вторых, весьма противоречиво.

Я считаю, что санкции только тогда будут действовать, когда будут включать в себя механизм не только входа, но и выхода. Иначе людям, которые попадают под санкции, некуда бежать, кроме как к Путину, с попыткой получить хотя бы какие-то компенсации за то, что они "пострадали за Родину". А если механизм выхода есть, то у них есть стимул переходить на светлую сторону и как-то модифицировать свою линию поведения.

Практически все уже наложенные санкции носят характер наказания. И никак не включают в себя указания, что же людям делать, как им перестроиться и куда пойти, чтобы решить свои проблемы. Поэтому крайне важно произошедшее, как первый прецедент того, что в санкции можно не только войти, из них можно еще и выйти.

Но то, каким образом это было сделано, очень сильно эту логику обесценивает, и заставляет считать сделанный Минфином США шаг весьма противоречивым. Лично Дерипаска из-под санкций не выведен, зато выведен его основной бизнес – компания "Русал". Дерипаска формально уменьшил свое влияние на процесс принятия решений, точнее, даже вовсе отказался от этого, но тем не менее, он все равно имеет возможность влиять на дела своей компании через менеджмент.

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Также он не перестал быть итоговым бенефициаром "Русала", фактически не потерял своей собственности. Произошла частичная конвертация долга в акции с государственным банком ВТБ (который тоже находится под санкциями, и почему-то американскому Минфину это ничем не помешало), и с высокой вероятность Дерипаска после какого-то времени сможет их получить назад.

Да, есть серьезные ограничения, связанные с получением прибыли от деятельности корпорации, но в любом случае, он спасает свой бизнес, который сейчас в глубоких убытках. Неудивительно, что такая схема была разработана внутри самого "Русала", а не в Министерстве финансов США. Очевидно, что с коммерческой точки зрения она удовлетворяет интересы прежде всего самого Дерипаски. Можно его поздравить – он смог пережить самые тяжелые для себя времена и спасти компанию.

Олег Дерипаска

Конечно, лично российский олигарх остается под санкциями, но ведь и раскаяния он не совершил и не пошел ни на какие политические уступки США. Это вызывает глубокое огорчение, потому что фактически чиновники Минфина США, которые принимали такое решение, совершенно не учитывали политический смысл санкций, а смотрели исключительно на формальную сторону вопроса структуры собственности и корпоративного управления алюминиевого гиганта. То есть санкции оказались сняты, не достигнув своей цели – заставить Дерипаску отказаться от лояльности Кремлю.

По словам моих знакомых на Капитолийском холме, этот шаг Министерства финансов США на самом деле раззадорил целый ряд конгрессменов и сенаторов. Поэтому не приходится говорить, что стартовал процесс снятия санкций с России. Скорее наоборот, они будут еще больше настроены провести т.н. "адские санкции". Как раз в январе начнется движение этого законопроекта в Конгрессе. Поэтому я бы не говорил о каком-то разворачивании американского санкционного тренда. Этого, конечно, не произойдет, а победа одного олигарха обернется новыми проблемами для страны в целом, остающейся заложником кремлевской политики.

Также на этой недели появилась информация, мол, Россия продавила решение допустить трех прокремлевских олигархов, находящихся под западными санкциями, на Всемирный экономический форум в Давосе. Но тут, думаю, решение принималось лично Клаусом Швабом, руководителем Форума, в своей обычной прагматично меркантильной манере. Он всегда очень любил русских участников потому, что российское правительство никогда не жалело на них денег налогоплательщиков. И для него было бы болезненно потерять источник доходов, который в условиях политической неопределенности только возрастет.

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Несмотря на это, заметно, что он побаивается американских властей, поэтому тот сценарий допуска "подсанкционных" российских бизнесменов на Давосский форум, который был озвучен, в значительной степени носит издевательский характер. Фактически, им в сам Давос можно приехать, но если выполнить все названные условия, это не имеет никакого смысла.

Попавшие под санкции не должны ни за что платить долларами, не должны появляться ни в одном помещении, где присутствуют американские граждане, не должны участвовать ни в каких дискуссиях, которые могли бы услышать американские граждане. И так далее по списку. Думаю, ни Вексельберг, ни Дерипаска, ни Костин не будут с этим связываться.

Скорее всего, у Шваба были какие-то кулуарные договоренности с "либералами" из российского правительства. Явно, что чиновники хотели бы попасть на Форум, но им надо было сохранить лицо, "чисто из солидарности". Мол, если вы наших не пускаете, мы вас бойкотируем. Бизнесменов допустили, так что теперь министр экономики Орешкину и его делегации дорога открыта. Равно как открыта дорога потратить очередные миллионы из бюджета на борьбу с ветряными мельницами Запада…

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