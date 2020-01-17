Буквально два дня назад, в Москве произошло удивительное событие, которое так и не получило, пока, вменяемого объяснения. Событие это состояло из нескольких видимых шагов, по которым и можно судить о том, что же произошло.

Итак, в обед Путин несет в эфир очередной бред, который там называется "ежегодное послание к федеральному собранию". По счету это было шестнадцатый такой бенефис Путина и в принципе, ничего особенно нового он не рассказал. Более того, из предыдущего бреда, который он озвучивал, практически ничего не воплотилось в жизнь. Так что к его очередному гундению в микрофон, можно было относиться как к чириканью воробьев, скрипу дверей кабинки в общественном сортире или звуку перфоратора, которым сосед опять дрелит стену.

Тем не менее, в этот раз все было не так. Менее, чем через сутки, премьер-министр РФ Медведев, написал заявление об отставке. Причем, в таких случаях, обычно используют формулировку "по состоянию здоровья", но в данном случае, Медведев четко понимал, чем чревата подобная формулировка. Напиши он так и скажи это в телекамеры, через неделю, в некрологе напишут: "После долгой и продолжительной болезни, ушел из жизни…". Так что он рассказал, что уходит в связи с изменениями в конституцию, которые вчера предложил Путин. Но фокус в том, что в тексте обращения, о правительстве и о необходимости его смены, не было и речи.

Основание для отставки, которое озвучил Медведев, было настолько не логичным и даже глупым, что просто диву даешься, как это никто там не заметил. С таким же успехом, Медведев мог бы подать такое заявление сразу после того, как в эфир ушли кадры с Путиным, где он летает на аистах или ездит на лошади. Тогда Медведев тоже мог написать: "Я не хочу мешать президенту и считаю, что правильным будет развязать ему руки". Почему нет? А как президент нырял за амфорами, со связанными руками?

И потом, все же знают, что Медведев мог делать что угодно, но только не мешать Путину. От него вообще не исходило никаких инициатив. Разве что на самой заре своей деятельности он было предложил разведение мясной породы слонов и крокодилов – молочной породы, но тогда эта тема тихо скомкалась и о ней никто так и не вспомнил.

Но самое интересное было дальше. В обед Медведев объявил об отставке, а после обеда, аккурат, когда просыпается Путин, отставка уже была им принята и даже показан видос, где Путин благодарит премьера-рекордсмена (по времени нахождения на должности) и обещании придумать для него, несуществующую пока должность. Все обратили внимание на то, что Путин сказал, что должность эта будет второй, после него самого, но никто не заметил, что по сути, Медведева вышвырнули на улицу.

А уже к вечеру, то есть – всего через несколько часов после подачи Медведевым заявления об отставке, Путин уже внес в парламент, кандидатуру нового премьера! Еще чернила на медведевской заяве не остыли, а уже составлена бумага на его сменщика и отправлена на утверждение. В общем, случись это не после окончания рабочего дня, а днем, нового премьера утвердили бы сразу, но пришлось ждать до утра. Итого, со времени путинского обращения к федеральному собранию, прошло около полутора суток, а с момента оглашения об отставке Медведева, прошло менее суток.

Такой молниеносной смены, по сути – второго лица государства, в новейшей истории РФ еще не было. Глядя на стремительность этих событий, возникает вопрос о том, успел ли Медведев забрать из рабочего кабинета надувных уточек, а возможно – не только уточек, но тоже – надувных или хотя бы фотографии себя любимого и своей семьи, спящей на лыжах.

А ведь специалист он был – хоть куда. Как уже отмечалось выше, он не лез никуда, где можно было хоть что-то испортить. А вернее, он просто никуда не лез и все больше – спал. Кроме того, судя по фотографиях, он неплохо ездил на горных лыжах. Конечно, кто-то может сказать, что тоже умеет ездить на лыжах с горы, но вот ездить во сне могут единицы. Но это же не все, в узких кругах, широко известна его любовь к уткам. Он их настолько любит, что построил им дом, с лифтами, душем и прочими удобствами. В общем – положительный чудак, со всех сторон.

Все это к тому, что вдобавок к таким замечательным деловым качествам, которыми безусловно, перегружен персонаж, он же еще является главой партии "Е**ная Россия", на минуточку – правящей партии, которая в парламенте занимает большинство и решает все ключевые законодательные вопросы, в том числе – освобождение с поста премьер министра и назначение на него. Так вот, это партийное большинство, не просто проголосовало за снятие Медведева и назначение нового пассажира, а приветствовало новичка стоя, как это было принято в совке: "Бурными и продолжительными аплодисментами, переходящими в овацию"!

И опять же, никому в голову не пришло поинтересоваться, что же такое случилось, что понадобилось выгонять такого замечательного деятеля, о котором столько лет говорили только в превосходной степени, который был и президентом, и премьером, но самое главное – руководителем партии, от которой они все прошли в парламент. И кем надо быть, чтобы мгновенно изгнать своего партийного босса и стоя аплодировать чуваку, которого вчера еще никто не знал и к партии он не имел вообще никакого отношения?

Просто удивительно, что никто из депутатов от "Е**ной россии" не взошел на трибуну и не произнес знаменитые слова классика: "Кум, докушал огурец и закончил с мукою, оказался наш отец, не отцом, а сукою". Хотя, этот маленький прокол можно списать на то, что депутатский спецотлов просто не предполагает, что в зале окажется хоть кто-то, кто сталкивался с творчеством Александра Галича.

ЭПИЛОГ

В общем, и в США, и в РФ, дело не в партийной или корпоративной солидарности. Это что-то другое, определения чему еще нет, но на чем уже стоит клеймо деградации.

Трудно сказать, глобальная ли это тенденция, но одно можно утверждать с уверенностью, все крупные процессы имеют волновой характер. За ямой всегда начинается подъем, как за зимой начинается весна.

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