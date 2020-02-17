Судья КС России признал СССР "незаконным государством": назревает скандал

В России судья Конституционного суда Константин Арановский признал СССР "незаконно созданным государством".

Такое заявление принял судья, рассматривая дело о возмещении жилья россиянам, которое отобрали в ходе советских репрессий, передает "Коммерсант".

"Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии", – пояснил он.

Судья КС подчеркнул, что "вина, бесспорно, присутствует в составе многолетнего злодеяния" власти СССР, но нельзя "переместить вину, тем более столь безмерную и непростительную, с одного субъекта на другой".

"Та власть потому и была иной, что репрессировала множество пострадавших и лишь условно, в приступах слабости, временами реабилитировала часть жертв, оставляя их, однако, "меченными" неясной какой-то виной. На себя вину эта власть не брала и вреда своим жертвам не возмещала, ни в чем сама не каялась, и не ей быть правопредшественницей правовой демократии", – сообщил Арановский.

При этом судья добавил, что не нужно "идеализировать российскую государственность" и тем более нет оснований связывать ее правопреемством с тоталитарным режимом.

Парад в СССР

"Даже в условном юридическом смысле России незачем навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях и замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма. Это невозможно уже потому, что его вина в репрессиях и других непростительных злодеяниях, начиная со свержения законной власти Учредительного собрания, безмерна и в буквальном смысле невыносима", – подытожил Арановский.

Добавим, что судья Арановский в защиту своих слов цитировал слова писателя и террориста Захара Прилепина: "Мой Советский Союз не оживить, он умер, я знаю место захоронения" и "То, что вы растерзали, что вытащили из гроба и снова нарядили, вот это все – не моя Родина".

Как сообщал OBOZREVATEL, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев заявил, что в развале Союза виновны организаторы августовского путча 1991 года.

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