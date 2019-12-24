Главная Новости
24 декабря • обновлено в 07:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Столкнулся с метеоритом: у России случилось ЧП в космосе

1.8т
Читать материал на украинском

Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 России столкнулся с микрометеоритом, в результате чего изменил орбиту и потерял ориентацию.

Через некоторое время связь и управление спутником были восстановлены. Об этом сообщили в Роскосмосе, передает РИА Новости.

Новости
Распался на куски: Россия потерпела фиаско со "спутником-убийцей"

Ранее стало известно о том, что Хабаровском крае России во время испытательного полета разбился истребитель Т-50 (Су-57).

Россия на время потеряла метеоспутник "Метеор-М"

Россия на время потеряла метеоспутник "Метеор-М"

НТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Краснодарском крае России 11 декабря после вылета из города Кореновск разбился военный вертолет Ми-8.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Место
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Это был не метеор, а осколки разорвавшегося вчера при открытии железнодорожной части моста пердака украинского патриота. ХРЮГС!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Ну так это пыримога. Вот у великой космической державы Украины спутники никогда не сталкиваются с метеоритами. СУГС, ёпста
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Юг Руси
Юг Руси
Вот это пиримога! При Парашэнка такого небыло! ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги