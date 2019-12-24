Столкнулся с метеоритом: у России случилось ЧП в космосе

Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 России столкнулся с микрометеоритом, в результате чего изменил орбиту и потерял ориентацию.

Через некоторое время связь и управление спутником были восстановлены. Об этом сообщили в Роскосмосе, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что Хабаровском крае России во время испытательного полета разбился истребитель Т-50 (Су-57).

Россия на время потеряла метеоспутник "Метеор-М" НТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Краснодарском крае России 11 декабря после вылета из города Кореновск разбился военный вертолет Ми-8.

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