"Стена и потолок были в огне!" Появились новые подробности трагического ЧП с детьми в России

Во время начала пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае (Россия) дети спали, а когда проснулись, то увидели стену и потолок в огне.

Об этом Life Shot рассказала мама мальчика, который оказался в самом эпицентре происшествия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Он спал и не слышал, чтобы их будили! Ему стало жарко, проснулся, повернулся направо — и вся стена была в огне, весь потолок — в огне! Он встал и побежал будить всех, кричал: "Пожар! Вставайте!" – сообщила женщина.

Сгоревший лагерь МЧС РФ

Она сказала, что дети выбежали на улицу в той одежде, в которой спали, босиком: все остальные вещи сгорели. Они стояли на улице около часа, а потом их "куда-то пустили", отметила мама мальчика.

Директор лагеря Максим Кузнецов рассказал, что в ночь происшествия МЧСники приехали через 8 минут после первого звонка, но к этому моменту палатки уже сгорели, написал Mash в Telegram.

По его словам, пожар начался в 16-й палатке, где находилось 9 девочек: погибшая и пострадавшие именно оттуда, а еще один мальчик, который пострадал, — из 17-й, он вернулся за вещами.

Кузнецов сообщил, что палатки имели степень малой горючести, с разрешениями все было в порядке, а в июле прошли проверка МЧС и учения по эвакуации в случае пожара.

Сгоревший лагерь МЧС РФ

Текст Life Shot Скриншот

Текст Mash Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хабаровском крае (Россия) один ребенок погиб и еще трое попали в реанимацию в результате пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми".

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