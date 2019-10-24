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24 октября • обновлено в 17:11
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Игорь Чубайс
Игорь Чубайс
Российский философ-россиевед, доктор философских наук Все статьи автора

Сталин превратил россиян в пушечное мясо

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Коротко, прошу о репосте.

Про Ленина и Сталина, исторические вопросы.

Иностранным агентом №1 – в точном смысле этого слова - был В.Ленин. Он, кроме прочего, выполнял обязанности руководителя немецкой резидентуры в России с апреля 1917 года. (Источник- документальные мемуары – Керенский А. Потерянная Россия. М., 2014)

Как быть с его учениками и продолжателями, как быть с КПРФ, Зюгановым, мавзолеем – обсудим, или все ясно?

(В Испании только что прошла эксгумация Франко).

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Сталин превратил наш народ в "пушечное мясо". Во Второй Мировой погибло 42 миллиона наших соотечественников, это гораздо больше, чем потери всех наших противников и союзников по ВМВ, плюс все военные потери России за 1000 лет нашей истории вместе взятые.

Как быть с теми, кто называет Сталина "отцом побед"?

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Автор
Игорь Чубайс Игорь Чубайс
Темы
российская пропаганда Вторая мировая война
Персоны
Иосиф Сталин Владимир Ленин
Место
Россия
Теги
пропаганда Новости России война
Источник
Источник: Facebook Игоря Чубайса
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Мемуары Керенского - не первоисточник по сотрудничеству Ленина и немцев. Первоисточником могут быть только архивы кайзеровской разведки.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Анатолий Чубайс-братело автора, один из самых непопулярных государственных деятелей России, характеризовался как «человек, действующий во вред России»
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
А xoхлов их собрат-грузин Джугашвилли превратил в проституток? Допёздывай жыд рыжий!)))))))))
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