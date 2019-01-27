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Сергей Талк
Сергей Талк
УченыйВсе статьи автора

Советская рухлядь: противник боится, как бы самолёт сам не развалился

4.2т

33

Разбившийся в январе в Оленегорске Ту-22 является как бы стратегическим бомбардировщиком и должен наводить ужас на вероятного противника. Он и наводит. Больше всего противник боится, как бы самолёт сам не развалился в полёте и от него чего-нибудь не отвалилось.

Новости
Измельчал нынче диктатор

Ведь все разговоры и модернизации и новом вооружении - путинский блеф. Нет никакого самолёта 5-го поколения, зато есть советское старьё 1986 года выпуска. На нём и летают. Разбившемуся самолёту было 33 года.

У полковника Путина рейтинг тоже 33% и он уже в пике. В общем, тоже советская рухлядь.

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Автор
Сергей ТалкСергей Талк
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Сергея Талка
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Вы правы, все эти ОДИНОЧНЫЕ экземпляры пустых ракетных болванок (имеется в виду, что они ведь все БЕЗ бомб с соответствующей современной электроникой) предназначены для запугивания западных политиков. А делать МОДЕРНИЗАЦИЮ ВСЕГО вооружения это для нынешней Ихтамнетии дело неподъемное, учитывая её претензии на роль уничтожителя земной цивилизации, а также учитывая патологическую лень ихтамнетов.
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2
1
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Вчёный,а чего это ты Уорена Баффета на аватарку пришпандорил? генетическая ментальность тырить даже по мелочам,молодца....жги дальше,хуторянин.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Дегтяренко Светлана, хроническая диарейщица,что распирает?сцаря обидели?
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1
Московец Леонид
Московец Леонид
ДА..уж..!!!
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