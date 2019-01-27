33
Разбившийся в январе в Оленегорске Ту-22 является как бы стратегическим бомбардировщиком и должен наводить ужас на вероятного противника. Он и наводит. Больше всего противник боится, как бы самолёт сам не развалился в полёте и от него чего-нибудь не отвалилось.
Ведь все разговоры и модернизации и новом вооружении - путинский блеф. Нет никакого самолёта 5-го поколения, зато есть советское старьё 1986 года выпуска. На нём и летают. Разбившемуся самолёту было 33 года.
У полковника Путина рейтинг тоже 33% и он уже в пике. В общем, тоже советская рухлядь.
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