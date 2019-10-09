Сотрудничал с украинской разведкой: в России 72-летнего пенсионера посадили за госизмену

Ростовский областной суд (Россия) приговорил 72-летнего пенсионера Владимира Моргунова к 12 годам тюрьмы за госизмену в пользу Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает "РБК". Мужчину отправили в колонию строгого режима.

Отмечается, что Моргунов передавал украинским спецслужбам информацию о дислокации военной техники в приграничный районах, силах пограничников, общественно-политической обстановке в этом регионе.

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По данным российского следствия, он делился данными с сотрудником украинской разведки как по телефону, так и во время встреч на территории Украины.

В ходе обыска в доме мужчины нашли 10 коробок из-под телефонов, несколько сим-карт и два паспорта на его имя — украинский и российский.

При этом, свою вину Моргунов признал. Его дело рассматривалось в особом порядке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее гражданина России оштрафовали за то, что он назвал президента Владимира Путина в соцсети оскорбительным словом.

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