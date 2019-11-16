"Была бы Третья мировая война!" Соловьев выдал новый фейк об Украине

Топ-пропагандист России Владимир Соловьев выдал, что Украина в 2014 году якобы хотела позвать на границу с РФ войска Германии и едва не "развязала Третью мировую войну".

Бредовое заявление он сделал в рамках своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым". Рупор Кремля добавил, что "держал двумя руками челюсть от удивления".

"Вы можете себе представить, что бы началось, если бы сапог немецкого солдата оказался на земле Донбасса? Это было бы такое, это себе представить страшно! Реально это было бы начало мировой войны. Хватило ума", – цитирует его пропагандистский "Царьград".

Соловьев выдал новый фейк об Украине Скриншот из видео

Соловьев заверил, что сейчас якобы украинские политики хотят пригласить на Донбасс миротворцев из Франции, чтобы сделать невозможными мирные переговоры.

"Вы в 156-й раз показали, что вы презираете жителей Донбасса, их мнение для вас ничтожно и вы их не видите в составе одной с вами страны", – добавил пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев угрожающе заявил, что вскоре, помимо Донбасса, война якобы охватит еще несколько регионов Украины.

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