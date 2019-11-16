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16 ноября • обновлено в 12:20
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"Была бы Третья мировая война!" Соловьев выдал новый фейк об Украине

1.4т
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Топ-пропагандист России Владимир Соловьев выдал, что Украина в 2014 году якобы хотела позвать на границу с РФ войска Германии и едва не "развязала Третью мировую войну".

Бредовое заявление он сделал в рамках своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым". Рупор Кремля добавил, что "держал двумя руками челюсть от удивления".

"Вы можете себе представить, что бы началось, если бы сапог немецкого солдата оказался на земле Донбасса? Это было бы такое, это себе представить страшно! Реально это было бы начало мировой войны. Хватило ума", – цитирует его пропагандистский "Царьград".

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Соловьев выдал новый фейк об Украине

Соловьев выдал новый фейк об Украине

Скриншот из видео

Соловьев заверил, что сейчас якобы украинские политики хотят пригласить на Донбасс миротворцев из Франции, чтобы сделать невозможными мирные переговоры.

"Вы в 156-й раз показали, что вы презираете жителей Донбасса, их мнение для вас ничтожно и вы их не видите в составе одной с вами страны", – добавил пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев угрожающе заявил, что вскоре, помимо Донбасса, война якобы охватит еще несколько регионов Украины.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
Тег
пропаганда
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Комментарии на сайте не модерированы
Ukraine The
Ukraine The
Отчего же фейковое заявление? Ведь бывший министр обороны - гинеколог Германии Урсула хотела это сделать и говорила об этом.
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Mega Death
Mega Death
Соловей никакой не пропагандист, а шоумэн который стебется над xoxлами и попутно зарабатывает деньги. Если учесть что его программы идут далеко за полуночь, то это не самое лучшее время для пропаганды))
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Nemo Александр
Nemo Александр
Mega Death, ну, вообще-то, стебется он над вами. Почитай, например, ниже пигина. Он и большинство мосцковского стада воспринимает это всерьёз, а вечерний му..д. звон, таки да ... стебется над лаптями.
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Пигин Макс
Пигин Макс
А в чём фейк -то?
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2 из 3 ответов | показать все
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Пигин Макс, да в твоїй чесності!!!!!!!
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Пигин Макс, заокеанских*
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