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22 октября • обновлено в 16:02
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Игорь Яковенко
Игорь Яковенко
Российский журналист Все статьи автора

Соловьев в Книге Рекордов Гиннеса: слава России?

РИА Новости сообщило радостную весть: телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Оказывается, этот человек, наш соотечественник, побил рекорд по самому длительному пребыванию в эфире в течение одной недели. С 18 по 24 марта 2019 года кадры с участием Соловьева транслировали по телевидению 25 часов 53 минуты и 57 секунд. Российский телеведущий более чем на четыре часа перекрыл рекорд японца Монта Мино.

Если вы думаете, что Соловьев возгордился, то вы плохо знаете Соловьева. Настоящим героям присуща скромность и Соловьев не исключение. "Я всю жизнь много работал. Мне просто нравится, это мой образ жизни. Я не отношусь к своей деятельности, как к тяжёлой работе: восемь часов и давай домой. Нет. Просто я люблю то, чем занимаюсь и для меня это форма жизни, если угодно. Форма существования интеллектуальных белковых тел", - вот так прокомментировал Владимир Рудольфович обрушившуюся на него мировую славу. "Интеллектуальное белковое тело", сокращенно "Тело" - это теперь самоназвание того, кого в последнее время называют "Вечерним М." и "Соловьиным пометом"…

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В Книге рекордов Гиннеса есть много всякого. Вот, например, рекорд в номинации "Изобретатели": Томас Эдисон зарегистрировал самое большое в истории количество патентов — 1 093 (некоторые совместно с другими изобретателями). Среди изобретений — угольный трансмиттер (использовался как микрофон в телефоне, изготовленном Александром Беллом), кинопроектор, электрическая лампочка накаливания.

Или вот еще: в номинации "Медицина" зарегистрирована операция "Смайл" из числа мероприятий "Кругосветное путешествие надежды-99" продолжалась с 5 февраля по 14 апреля 1999 г. За это время группа врачей-добровольцев посетила 18 стран и вылечила 5 139 пациентов. Они проводили операции по устранению заячьей губы и волчьей пасти, а также удаляли лицевые опухоли, лечили ожоги и лицевые повреждения. "Смайл" была основана в Норфолке (Виргиния, США) в 1982 г. пластическим хирургом Биллом Мейджи и его женой Кэти.

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А есть и иные рекорды. Например: самая большая коллекция окаменелых фекалий: американец Джордж Фрэндсен насобирал 1277 экземпляров. Или еще вот: самый древний экскремент найден на территории США, имеет в длину 102 см и датируется 22 миллионами лет. Кто именно из предшественников Соловьева смог так отличиться, американцы не знают. Ну, или скрывают. А вот и ближайший конкурент Владимира Соловьева: девушка Аня Арбор из США в 1995 году смогла произвести на свет экскремент длиной в 7,8 метров. В установлении данного рекорда ей помогали ученые диетологи Мичиганского университета, разработавшие специальную диету.

Полагаю, что в отношении России Книга рекордов Гиннеса допустила привычную для Запада несправедливость, не указав соавторов славного рекорда Соловьева, а именно: Владимира Путина и Олега Добродеева. Впрочем, их имена еще войдут в Книгу рекордов Гиннеса. В раздел "Мировые преступления".

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Автор
Игорь Яковенко Игорь Яковенко
Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир Путин Владимир Соловьев
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Блог Игоря Яковенко
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Зависть -- их национальная черта . Следят они за эфирами Рудольфыча , внимают . А про свои рекорды не вспомнили -- самая большая карта Украины из бутербродов с салом , из яблок , из драников -- это же круто .
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Вот казалось бы какое дело украинцам до рекорда поставленного в России. Таки нет, всё сидят, смотрят что там в России...
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Обрыганный имбыцыл xyЯковенка от зависти заблевал весь свой монитор!)))
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