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"Слышали голоса и видели ангелов": появилась новая версия гибели группы Дятлова

1.9т Читать материал на украинском

Группу туристов во главе с Игорем Дятловым в 1959 году на Урале могла погубить редкая болезнь, которой чаще всего страдают жители севера.

Ученые называют ее "полярной истерией", а эскимосы — "зовом Полярной звезды". Нову версию тайны перевала выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов, передает "Ура.ру".

Еще одно название болезни – мерячка. "Проявляется заболевание в том, что люди временно отключаются от реального восприятия окружающего — они слышат голоса, звуки, видят ангелов или прекрасные женские лица, одновременно повторяют движения, — рассказал автор версии. — Есть данные о внезапных уходах на север целых стойбищ северных народов, оставивших горящие очаги и плачущих грудных детей".

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Тайна перевала Дятлова

Тайна перевала Дятлова

Архивное фото

По его словам, действия туристов по оставлению палатки и передвижению в северо-восточном направлении, невзирая на холод, темноту и ураганный ветер, очень походят на групповые действия людей, попавших в состояние "мерячки".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что руководителю группы Игорю Дятлову нанесли страшные увечья, свидетельствующие о том, что его могли убить профессионалы.

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Россия
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А что заставляло скакунов скакать и убивать друг друга?)) тоже мерячка? Или печеньки Нуланд?)
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коршун федот
коршун федот
Pyankovsky Alexey, Побольше мерячки на немытую. пусть перебьют друг друга и мир вздохнет с облегчением.
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