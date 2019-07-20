"Слышали голоса и видели ангелов": появилась новая версия гибели группы Дятлова

Группу туристов во главе с Игорем Дятловым в 1959 году на Урале могла погубить редкая болезнь, которой чаще всего страдают жители севера.

Ученые называют ее "полярной истерией", а эскимосы — "зовом Полярной звезды". Нову версию тайны перевала выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов, передает "Ура.ру".

Еще одно название болезни – мерячка. "Проявляется заболевание в том, что люди временно отключаются от реального восприятия окружающего — они слышат голоса, звуки, видят ангелов или прекрасные женские лица, одновременно повторяют движения, — рассказал автор версии. — Есть данные о внезапных уходах на север целых стойбищ северных народов, оставивших горящие очаги и плачущих грудных детей".

Тайна перевала Дятлова Архивное фото

По его словам, действия туристов по оставлению палатки и передвижению в северо-восточном направлении, невзирая на холод, темноту и ураганный ветер, очень походят на групповые действия людей, попавших в состояние "мерячки".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что руководителю группы Игорю Дятлову нанесли страшные увечья, свидетельствующие о том, что его могли убить профессионалы.

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