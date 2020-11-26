Следы "Новичка" нашли не только на бутылке с водой Навального
Следы вещества из группы "Новичок", которым отравили российского оппозиционера Алексея Навального, нашли не только на его бутылке с водой, а и на других вещах.
Об этом говорится в ответе правительства Германии на запрос депутатов партии "Альтернатива для Германии".
Однако не уточняется, где именно еще был обнаружен "Новичок". В документе только подтверждается, что яд находился на бутылке с водой, что было известно ранее.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
20 августа Алексею Навальному стало плохо прямо на борту самолета. Самолет экстренно сел, а политика срочно госпитализировали.
Оппозиционера доставили на лечение в Германию, в клинику Charite. Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
14 сентября немецкое правительство сообщило о том, что три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
В тот же день во время телефонной беседы президент Франции Эммануэль Макрон также заявил главе РФ Владимиру Путину, что у него есть доказательства того, что оппозиционера Навального отравили "Новичком".