Россия, как и Украина, избавится от "террористической и экстремистской организации мира" в лице РПЦ.

Такое заявление OBOZREVATEL сделал российский финансист и блогер Слава Рабинович. Комментируя тот факт, что в РФ строится по 3 храма в сутки, он сказал: "Мой ответ будет довольно краток. В частности, и в целом. В частности, я не хочу опускаться до комментариев на комментарии генерала ФСБ Гундяева. В целом, с РПЦ МП всё понятно. РПЦ МП была создана Сталиным, Берией и НКВД в сентябре 1943 года".

Говоря о судьбе Русской православной церкви в России, блогер напомнил о том, как Православная церковь в Украине обрела статус автокефалии. "Совсем недавно из Украины самой поганой метлой уже вымели самую разветвлённую агентуру самой отмороженно-опасной террористической и экстремистской организации мира – НКВД-КГБ-ФСБ, в лице РПЦ МП".

Патриарх Кирилл на богослужении в Страсбурге Официальный сайт РПЦ

В этом контексте он заметил: "Младший лейтенант КГБ СССР Гундяев, произведённый Путиным в генералы ФСБ, про*рал Украину точно так же, как её про*рал его кукловод и пахан – бывший майоришка КГБ СССР, назначивший себя Верховным Главнокомандующим – Путин".

"Теперь в учебниках истории будет записано: РПЦ МП вымели из Украины поганой метлой при Гундяеве. Историческое, вполне, событие. Происходит не каждое… столетие!" - заметил блогер.

По его прогнозам, подобные преобразования ожидают и Россию. "Придёт время, и мы сделаем то же самое в России. А для православных верующих церковь будет переучреждена. Чтобы она больше никогда не имела отношения к НКВД-КГБ-ФСБ".

Напомним, как писал OBOZREVATEL, глава РПЦ патриарх Кирилл заявил о том, что за 10 лет в стране было построено 30 тысяч храмов, то есть по 3 храма в сутки. Одновременно стало известно о том, что в стране в сутки строится примерно полшколы и закрывается одна больница.

Ранее Слава Рабинович заявил: в перспективе россияне могут остаться без пенсии и без штанов.

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