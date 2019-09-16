Оппозиционный политик Дмитрий Гудков называет таких судей, как Алексей Вячеславович Криворучко (который только что вынес заведомо неправосудный приговор в 3,5 года колонии общего режима Павлу Устинову) – "мужчинкой в чёрном платьишке". Конечно, Дмитрий имеет в виду оборотней в мантиях. Было бы хорошо снова услышать от Дмитрия ясное и чёткое заявление, почему вообще они существуют в путинской России, эти оборотни. Справедливости ради, он об этом иногда говорит, но в контексте "московского дела" и этого преступника Криворучко – ещё одно повторение не помешает.

Журналист Таня Фельгенгауэр вопрошает: "Ольга Егорова, вы вообще кого в судьи набрали?".

Сергей Смирнов из "Медиазоны" ей возражает: "Таня, так приговор, вплоть до конкретного срока, Егоровой и утверждён!".

Хммм… А при чём тут (я имею в виду "вы вообще кого в судьи набрали?") ещё один оборотень в мантии (преступник, утвердившая неправосудный приговор) Ольга Александровна Егорова, председатель Московского городского суда с 2000 года, кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского права Российской академии правосудия, заслуженный юрист Российской Федерации и будущий кандидат на скамью подсудимых?

Новости Московия огребала регулярно и с разных сторон

Татьяна и Сергей, вы разве не знаете, что федеральные судьи назначаются президентом? В данном случае – не оборотнем Егоровой, а другим оборотнем: так называемым "президентом" Владимиром Путиным – международным террористом, массовым убийцей, военным, государственным и должностным преступником, скрывающимся под маской главы государства.

Причина существования таких оборотней в мантиях и в погонах проста.

Она зовётся БЕЗНАКАЗАННОСТЬЮ. От самого Путина, вокруг него – в кругу его ближайших друзей-преступников – и вниз по лестнице, от главного прокурора и главы СК, до судей и до последнего мента.

Лично Владимир Путин не понёс никакой ответственности за незаконное преследование Сергея Магнитского и за его убийство в СИЗО. Более того, т.н. "Панамский архив" достоверно показал и доказал, что те денежные средства, которые были похищены из российского бюджета и успешно отмыты через сеть российских и зарубежных банков – а это именно та схема, которую вскрыл и обнародовал Сергей Магнитский, за что и был брошен в тюрьму – так вот, те похищенные денежные средства оставили много следов, и часть из них оказалась на счетах путинских "кошельков", таких, как виолончелист Сергей Ролдугин. То есть это означает, что лично Владимир Путин участвовал в этой схеме прямого хищения денежных средств налогоплательщиков из российского бюджета, в отмывании этих денег, в сокрытии этого преступления, в крышевании преступников.

Т.н. "судья" (читай: оборотень в мантии) Алексей Вячеславович Криворучко, назначенный в должность судьи Владимиром Путиным, и вынесший сегодня заведомо неправосудный приговор Павлу Устинову, является фигурантом "Списка Магнитского".

Теперь увидели связь?

19 января 2009 года и 14 сентября 2009 года Алексей Криворучко санкционировал продление ареста незаконно обвиняемого Сергея Магнитского. Именно оборотень Криворучко отказался добавить к делу замечание юриста Магнитского о неоказании ему медицинской помощи, а также о "пыточных условиях содержания и незаконном преследовании его со стороны сотрудников МВД, против которых он давал показания".

После ратификации "Акта Магнитского" в США и Великобритании Криворучко вошёл в список граждан, которым запрещён въезд в США и Великобританию, как виновному в смерти Сергея Магнитского и нарушении прав человека и "Верховенства права".

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Вот он здесь, под номером 51:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_Магнитского

А вот он в Википедии:

https://ru.wikipedia.org/w…/Криворучко,_Алексей_Вячеславович

Здесь, в Википедии, в разделе "Другие дела", вы сможете прочесть длинный список его противозаконных "художеств". По сути, это маньяк, садист и вообще, особо опасный преступник.

Этому оборотню в мантии всего лишь 42 года. Он знает, что после падения преступного режима путинской ОПГ он пойдёт на скамью подсудимых и в тюрьму. Ему нечего терять.

Поэтому, оборотень в мантии Криворучко неоднократно выносил решения по административным задержаниям и штрафам в отношении Алексея Навального, Ильи Яшина и других оппозиционеров. А сегодня он просто совершил очередное уголовное преступление, по целому ряду действующих статей УК РФ, которые я приведу чуть ниже.

Этот опасный преступник женат, имеет четверых детей. Что он говорит жене, что он может сказать своим детям?

7 июля 2010 года в московском Театре.doc состоялась премьера спектакля "Час восемнадцать", основанного на авторской интерпретации событий, связанных с гибелью Сергея Магнитского. В последней сцене оборотень в мантии Алексей Криворучко (актёр Алексей Жиряков) попадает на тот свет и вынужден просить кипятка, который ему наливают прямо на руки. Прообразом этих событий послужил отказ в стакане горячей воды Сергею Магнитскому на одном из заседаний суда, который вёл оборотень в мантии Алексей Криворучко.

Вот, на какой спектакль должны обязательно идти жена и четверо детей Алексея Криворучко, после того, как он окажется в тюрьме.

Ещё раз, причина всех этих преступлений – чувство полной безнаказанности, у Путина и далее вниз.

Это чувство полной безнаказанности, за эти преступления, у всех этих преступников-маньяков, должно быть прекращено. Нами. Никто нам не поможет, кроме нас самих.

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Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) (до 20 лет лишения свободы)

Статья 286. Превышение должностных полномочий (до 7 лет лишения свободы)

Статья 292. Служебный подлог (до 4 лет лишения свободы)

Статья 299. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (до 10 лет лишения свободы)

Статья 301. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (до 8 лет лишения свободы)

Статья 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (до 7 лет лишения свободы)

Статья 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (до 10 лет лишения свободы)

Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (до 5 лет лишения свободы)

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#ДляГааги #ДляТюрьмы #ДляЛюстрации: террор путинской ОПГ

Путинские преступники должны попасть в Список Магнитского, однозначно! А потом под суд, в тюрьму и под люстрацию.

Незаконные обыски, избиения, задержания, аресты, пытки и осуждения граждан. Нарушения избирательных прав. Неправовые т.н. "законы". Демонтаж конституционного строя.

Целая гроздь тяжких статей УК РФ плачет по путинской ОПГ.

И путинская ОПГ не должна будет удивляться, когда её членов будут вешать на столбах.

#НовостиМордора #БольшеАда #ПутинЖги!

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Валерия Новодворская (1950- 2014):

"Путин – чекистская шкура, политическая бездарность и сталинист – мстительный и жестокий. Нет ни одной хорошей вещи, которую Путин бы сделал, да и ошибок у него нет – сплошные преступления, сознательные".

"Вертухай никогда не построит правовое государство. Вертухай сможет построить только зону".

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Конституция Российской Федерации. Глава 2 "Права и свободы человека и гражданина".

Президент Российской Федерации является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина.

ОПГ Путина под суд!

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