Богаче мультимиллиардера: Слава Рабинович рассказал, сколько денег у Путина

Личное состояние российского президента Владимира Путина может составлять 200-250 миллиардов долларов, что делает его самым богатым человеком на планете.

Таким образом, он в два раза богаче официального мультимиллиардера Джеффа Безоса, основателя и главного акционера компании "Амазон", сказал в интервью OBOZREVATEL российский финансист Слава Рабинович.

"Деньги Путина находятся на счетах его личных кошельков. Это виолончелист Ролдугин, который не имеет никакого отношения к бизнесу, но на его счета приходят миллиарды долларов. Или Пригожин, который контролирует не только рынок еды в России, но и занимается криминальными делами по всему миру – от наемничества в Сирии и до госпереворота в Черногории. Думаю, личное состояние Путина составляет где-то 200-250 млрд долларов, что в два раза больше, чем у официального мультимиллиардера Джеффа Безоса", – проанализировал Рабинович.

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По его словам, у российского бюджета и российских граждан крадутся сотни миллиардов рублей. Все это отмывается, превращается в валюту и частично попадает к Путину.

"Вот так путинская ОПГ превратила бюджет РФ в свой собственный "общак", откуда они берут столько, сколько им надо. Хотя бюджет страны должен принадлежать ее налогоплательщикам. Начиная с ареста Ходорковского и грабежа компании "Юкос" были украдены и положены в один из карманов путинской ОПГ наиболее ценные активы, после чего воровская лапа Путина была запущена во все карманы олигархов и других богатых людей. Теперь ему принадлежат самые большие российские нефтегазовые компании. У него доля практически везде", – резюмировал финансист.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что размер официальной зарплаты президента России Владимира Путина составляет 340 тысяч рублей (около 139 тысяч гривен) в месяц, ему фактически принадлежат все богатства РФ.

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