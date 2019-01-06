''Шпионский'' скандал России и США: у Лаврова дерзко ответили

В России не видят оснований ставить вопрос об обмене на россиян арестованного в Москве по обвинению в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков агентству "Интерфакс", сделав намек на причину задержания.

"Ситуация с гражданином США и ряда других стран Полом Уиланом развивается в строгом соответствии с требованиями нашего законодательства, а также в соответствии с нашими обязательствами двустороннего свойства, касающимися обеспечения консульского доступа к гражданину указанных стран", – сказал он.

По словам Рябкова, Уилану будет предъявлено обвинение в ближайшее время. Он также назвал вопрос "очень серьезным, который касается разведывательной деятельности в нарушение требований российского законодательства".

Пол Уилан СВС

Более того, замглавы МИД РФ прокомментировал информацию СМИ о том, что американца схватили для последующего обмена на задержанных в США россиян.

"Никаких причин ставить вопрос в плоскость тех или иных обменов, разменов, я не вижу. Мы должны пройти все процедуры, которые необходимы в этой ситуации", – подчеркнул Рябков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря в Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уилана из-за подозрений в шпионаже. При этом Россия отказывалась объяснять, на каком основании были выдвинуты обвинения.

Позже выяснилось, что арестованый американец является уроженцем Канады. Однако к нему также запросили консульский доступ и ирландские дипломаты. По некоторым данным, британское подданство и американское гражданство Уилана являются не последними в деле.

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