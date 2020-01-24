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24 января • обновлено в 03:28
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"Шабаш идиотов!" В сети высмеяли шоу российского танка против Mersedes

1.1т
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В сеть попало видео, как во время танкового шоу в России, советский танк Т-34 трижды переезжает автомобиль Mersedes-Benz. В сети возмутились таким "шоу" и назвали его "победобесием головного мозга".

Видео появилось на странице в Twitter пользователя с ником Vitauskas (чтобы посмотреть, доскролльте доконца).

На кадрах видно, что люди, собравшиеся на "шоу", аплодируют.

"Победобесие головного мозга. Т-34 против Mersedes-Benz. Можем повторить! Нет, не Mersedes, конечно. "Победители" не могут повторить даже "Nokia-3310", даже китайский электрочайник. Что же тогда могут повторить в этой стране? Петуха из навоза, картонный рейхстаг и шизофрению", – отметил он.

В сети высмеяли шоу российского танка против Mersedes

В сети высмеяли шоу российского танка против Mersedes

Под постом оставляют гневные комментарии. Пользователи называют это "шабашем идиотов", и отмечают, что беда России "не в дорогах и не в дураках, а в дураках, указывающих дорогу".

"Может председателю Госсовета пора подписать указ о том, чтобы пармезан, хамон и польские яблоки давили только духовноскрепными танками Т-34?", "А слабо "Тигр" против Лады Калины?", "Не умеющие созидать умеют только разрушать", "Шабаш идиотов", "Идиоты...Как же у них намешано-ссср,церковь,царь,империя,..Танк против легковушки.Чего уж там-велосипед нужно было выставлять против танка", "Бля! Как обидно жить среди дебилов. Жалко времени, нервов, сил. И их все больше", – пишут в сети.

"Шабаш идиотов!" В сети высмеяли шоу российского танка против Mersedes

Twitter \Vitkauskas

"Шабаш идиотов!" В сети высмеяли шоу российского танка против Mersedes

Twitter \Vitkauskas

"Шабаш идиотов!" В сети высмеяли шоу российского танка против Mersedes

Twitter \Vitkauskas

"Шабаш идиотов!" В сети высмеяли шоу российского танка против Mersedes

Twitter \Vitkauskas

"Шабаш идиотов!" В сети высмеяли шоу российского танка против Mersedes

Twitter \Vitkauskas

"Шабаш идиотов!" В сети высмеяли шоу российского танка против Mersedes

Twitter \Vitkauskas

"Шабаш идиотов!" В сети высмеяли шоу российского танка против Mersedes

Twitter \Vitkauskas

"Шабаш идиотов!" В сети высмеяли шоу российского танка против Mersedes

Twitter \Vitkauskas

"Шабаш идиотов!" В сети высмеяли шоу российского танка против Mersedes

Twitter \Vitkauskas

"Шабаш идиотов!" В сети высмеяли шоу российского танка против Mersedes

Twitter \Vitkauskas

"Шабаш идиотов!" В сети высмеяли шоу российского танка против Mersedes

Twitter \Vitkauskas

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Автор
Глеб Иванов
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Гармонов Александр
Гармонов Александр
Youtube канал называется военная археология в Украине Василий панасенко Причём тут Россия
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ну и? Дypaчье кyкapeкает в таких вот комментах. Умные оценивают другие факторы. Каждому свое.
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