Время, когда в 2014-2015 г. ФСБ и СБУ наперегонки снимали видеобращения от инициативных групп по созданию всевозможных народных республик в Украине и в РФ безвозвратно ушло. Теперь о распаде РФ говорят вполне солидные кремлёвские политики. В частности, сенатор Алексей Пушков, родившийся в 1959 г. в Пекине в семье советского дипломата, и сам сделавший карьеру на дипломатическом поприще. Интервью с ним в "Московском комсомольце" от 4 марта так и озаглавлено: "Сенатор Алексей Пушков назвал условие распада России".

Процитирую его условие распада: "Россия может существовать только как суверенное государство и только при сильном центре. А сильный центр может функционировать только при условии активных действий на границах страны по поддержанию безопасности государства. Если центром принятия решений для России станет Брюссель или Вашингтон, тогда Москва перестанет быть нужной и Россия медленно, но верно начнет распадаться".

Схема Пушкова – без Москвы нет России, а Москва нужна России только для того, чтобы давать ей ценные указания и для "активных действий на границах", – то есть для новых территориальных захватов. Потомственный советский номенклатурщик Пушков абсолютно правильно описал механизм и смысл существования государства Московия. Что называется, ничего личного, только империализм. Абсолютно логично, с точки зрения империалиста, он ответил и на вопрос о возможности вывода войск РФ с Донбасса. Так и сказал: "Мы не можем умыть руки – взять и, например, сказать: мы больше не занимаемся Донбассом. Это будет очень сильный удар не только по нашему внешнему престижу, но и по нашей национальной идентичности, по нашей психологии".

В качестве аргумента Пушков сослался на "вьетнамский синдром" в США. По его словам, россияне смогли "психологически восстановиться" и "вернуть себе некоторую степень самоуважения" после "воссоединения с Крымом", и потому "Мы не должны это растерять". "Воссоединение с Крымом" – яркая оговорка по Фрейду. Оказывается, это не Крым присоединили к России, а она присоединилась к нему. Получается, без Крыма нет России. По сути – верно. Действительно, без Сибири, без Урала, без Курил и так далее нет никакой России. Скопление захваченных в разное время территорий – всё это и называют Россией.

Логичный вопрос: нужна ли всем этим территориям Москва с её ценными указаниями и постоянным стремлением ещё кого-то присоединить для улучшения её самочувствия?

Новости Реальный сценарий ухода России с Донбасса

Очень сомневаюсь, что нужна. Журналист Михаил Ростовский этот вопрос сенатору не задал. Сам Пушков тоже не стал его поднимать. Видимо потому, что не испытывает того оптимизма, с каким на него уже год отвечают в РФ разные публичные лица от профессора Валерия Соловья до отставного диверсанта Гиркина. Все они убеждают: никто из РФ не уйдёт, даже жители Северного Кавказа. Главный их аргумент: Москва всех их кормит и поит, особенно, – дотационный Северный Кавказ. Собянин, мэр Москвы, пару лет назад гордо говорил: каждый десятый рубль в Пенсионный фонд вносится Москвой. Так что, никто и никуда не уйдёт. Московский политолог Дмитрий Болкунец 15 марта передал даже звание "страна-побирушка" Беларуси от Украины, расширив число тех, кого якобы кормит Москва.

Новости Украина начала диктовать свои условия Кремлю

Ушлый и компетентный сенатор Пушков эту мантру повторять не стал, притом, что мог и обязан по долгу службы. Но он хорошо знает: могут и ещё как могут уйти, но как опытный царедворец не хочет без острой нужды произносить заклинание "Не уйдут". Он понимает, что когда субъекты федерации начнут расходиться, то её Сенат закроют, и ему надо будет искать себе место в Сенате или в Великом Хурале какого-то из них в целях собственной безопасности. Вдобавок, Пушкову всего 60 лет. Удобный возраст для того, чтобы стать самостоятельным политиком, а не рабом "кремлёвской лампы", каким он был всю жизнь, за что и получил место в Сенате.

Новости Россия готовится к уходу с Донбасса

Но это место – всего лишь синекура. Денежно, почётно, не обременительно, каждый день сидеть с 9 до 18 часов в Сенате не надо, но возможностей для творчества нет. На ней Пушков лишь советник Кремля, который обязан высказывать своё мнение по заданным вопросам, и без возражений голосовать за решения, принятые не им. При распаде РФ ситуация изменится, и Пушков может стать реальным политиком, а не симулякром политической деятельности в состоянии анабиоза. Например, президентом республик – Новгород Великий или Пермь Великая, что для зрелой и творческой личности гораздо интересней, чем скучать в Сенате РФ.

Поэтому дальновидный Пушков не спешит произносить дежурное заклинание "Никто никуда не уйдёт". Мало ли как жизнь повернётся. Может, ещё придётся лично возглавить один из уходящих субъектов. Так зачем "сжигать мосты", если за язык никто не тянет? В Москве так думает не один Пушков.

Что думают в 85 "субъектах федерации" не сложно понять, глядя на кадровые зачистки, которые в них "группа Путина" с 2017 г. проводит по нарастающей, не забывая "чистить" также армию и весь "силовой блок". Если бы сами кремлёвцы верили и знали, что никто никуда не уйдёт, то этих чисток не было бы. Но они есть, чем наглядно доказывают: в Кремле знают, что Москва совершенно не нужна России и опасаются распада империи.

Новости Кремль готовится к победе Порошенко

Служаки империи, вроде Гиркина, Калашникова и разных коммунистов, вообще в панике, и кричат, что Путин – это второй Горбачёв, который вот-вот развалит РФ. Ссылаются на личные ощущения, что ситуация в РФ очень похожа на настроения в СССР рубежа 1980-1990-ых. Себя они называют "патриотами", готовыми спасти империю от распада и даже расширить её до размеров СССР. В российском языке слово "патриот" давно синоним слова "империалист".

Поэтому публичное братание на митинге в Москве 17 марта "красных" и "белых" империалистов не удивляет, как и участие в нём РПЦ в лице Всеволода Чаплина. Митинг, однако, получился очень жиденьким – около тысячи участников. Причину правильно назвал оратор от движения "Сталинский полк". Он всех успокоили, что движение из-за имени Сталина нельзя назвать агентами Запада и подозревать в симпатии к капитализму. "Патриоты" боятся спасать Россию без разрешения из Кремля. Вдруг оттуда скажут, что выступавший Гиркин – агент СБУ, а "Национал-большевики" Лимонова и "Левый фронт" Удальцова созданы ЦРУ. Фильм об Удальцове, как агенте спецслужб Грузии и США для организации протестов 2011-2012 г. россиянам в своё время показывали, а его герой за это отсидел 4,5 года.

Так что, если низовые патриоты империи осторожничают, и даже КПРФ прислала на митинг не Зюганова, а мелких функционеров, то у сенатора Пушкова есть ещё больше причин осторожничать и не договаривать.

Пушков в ситуации из советского анекдота о еврее, похожем на Маркса, который на указание парткома ответил: бороду сбрить можно, но ум куда девать? Умный Пушков правильно понимает, что Москва не нужна России, да и сама Россия тоже всё меньше нужна кому-нибудь в РФ. Но пока говорит об этом эзоповым языком, намекая на то, что кремлёвцы на личностном уровне срослись с Брюсселем и Вашингтоном, и Москва может вскоре стать излишним ретранслятором принимаемых там решений. Пушков хочет, но не может прямо сказать, что Путин с друзьями – агенты Брюсселя и Вашингтона, подобно тому, как в "Перестройку" общество "Память" кричало: "Горбачёв и Ельцин – это агенты мирового сионизма".

Агенты сионизма и НАТО в Кремле – это, безусловно, лишь дань советско-российским стереотипам мышления, а вот отсутствие устойчивых связей между России и Москвой, – объективная реальность, которую не может игнорировать дальновидный Пушков.

Новости Гражданская война с Россией

Если взглянуть на карту железных дорог в РФ, то не сложно увидеть, что все они ведут в Москву как в Третий Рим. Классическая имперская схема, по которой из провинций всё течёт в столицу, а оттуда перераспределяется вместе с ценными указаниями. Финансовые потоки, дороги и армия – это всё, что привязывает регионы к Москве, и это тоже классика империй. Волюнтаризм, как сказал бы, с горьким вздохом Хрущёв, почему и вернул Крым Украине.

Дальний Восток экономически больше связан с Японией, Китаем и Южной Кореей, чем с Москвой и остальной РФ. Японских и корейских автомобили с левым рулём там больше, чем с правым, и Москва вынуждена это признать, смириться и узаконить. Если все эти связи запретить и обрубить, как было в СССР, то Дальний Восток превратится в большую Калининградскую область, которая по сути, – военная база с подсобным хозяйством. На базу из Москвы каждый месяц присылают деньги, часть которых её служащие и жители отоваривают в Польше и Литве, ввозя на неё продукты, запрещённые к ввозу в остальной РФ. Это в Татарстане можно показательно давить тракторами британский гусей, а на базе такие демонстрации устраивают только для московских СМИ. Кремль не может запретить этот туризм в Калининградской области при всём своём желании. Даже не может совсем закрыть такой туризм в Финляндию из Петербурга и Карелии.

Эти регионы тяготеют явно не к Москве. В 1990-ые она на Дальний Восток по инерции ещё никого не впускала, а деньги уже слала нерегулярно. В результате пришлое население массово сбежало, особенно с Чукотки и Камчатки. Санкции и войны истощают ресурсы у Москвы и Дальний Восток вновь движется к ситуации 1990-ых. Москва, чтобы избежать её повторения, не рискует закрывать его для Японии и Кореи, а с Китаем даже стремится расширить отношения. В результате перед Дальним Востоком и другими прилегающими регионами возникают две альтернативны, одинаково пугающие Пушкова и прочих слуг империи.

Первая – их силовое отторжение Китаем и отчасти Японией. Вторая – эти регионы, по примеру Украины, могут заявить "Геть от Москвы!". США, Япония и Южная Корея станут гарантами не только их независимости, но и защиты их от захвата Китаем. У США есть более эффектный инструмент давления на Китай, чем ядерная бомба, которого нет у Москвы. Это – разрыв торговых отношений. Инструмент, эффективность которого Трамп начал проверять в 2018 г. "Полевые испытания" показали – вполне эффективно, и ничего не надо взрывать.

Пекин такой вариант устроит, при условии, что его бизнесмены смогут и дальше работать там. Для Китая есть и шикарный бонус – лицензии и правила в новых государствах будут выдавать и определять уже не в Москве, а во Владивостоке, Улан-Уде и других столицах. У новых государств Дальнего Востока тоже будет роскошный бонус от США и Японии, заинтересованных в том, чтобы они имели мощные вооруженные силы для предупреждения экспансии Китая. Это означает, что нынешние военнослужащие РФ на Дальнем Востоке надолго перейдут на содержание США и Японии, заинтересованных в создании условного "Дальневосточного НАТО" против Китая от Чукотки и до Вьетнама и Индии. Большие поклонники Москвы, разумеется, поедут спасать империю и воевать на Донбасс, чтобы быть ближе к Генштабу и бытовым удобствам.

Эта вторая альтернатива пугает Пушкова больше, чем война РФ с Китаем, из-за своей большей реалистичности. Жителям Дальнего Востока не нужна ни война с Китаем, ни Москва со своими ценными указаниями, а соответственно не нужна и РФ. Их выход из РФ – это лишь вопрос недалёкого времени и международной ситуации, почему и обеспокоен Пушков. Обеспокоен в Кремле не только он один.

Вопреки заклинанию "Россия кормит Кавказ" и поэтому никуда он не уйдёт, в Кремле хорошо понимают, что уйдёт, если цепи ослабнут. Поэтому Москва активно наращивает число войск на Северном Кавказе, а также в Ставропольском и Краснодарском краях и организует туда массовое переселение. Только в 2018 г. в Краснодарский край переселили 185 тыс. человек. Такая миграция около 190 тыс. наблюдается третий год. Регион вышел на второе место в РФ после Московской области по числу населения – 5,6 млн. человек, притом, что естественный прирост его стабильно отрицательный. В Кремле готовятся к ситуации, когда кавказцы выйдут из гетто и резерваций в горах, куда их долго загоняла Москва, и потребуют вернуть землю предков. Кавказцам точно не нужны ни Россия, ни Москва, без них они жили не одну тысячу лет. У других "субъектов федерации" тоже есть веские причины навсегда расстаться с Москвой. Сенатор Пушков правильно тревожится.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.