Секретный самолет Путина потерпел фиаско: что произошло

Российский секретный самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ил-22ПП "Порубщик" получил пробоину.

Об этом сообщает Avia.pro со ссылкой на материалы "Экспериментального машиностроительного завода Мясищева". Согласно этим данным, пробоина топливного бака номер 12 образовалась в декабре 2018 года. Устранение неполадок потребовала 426 тысяч рублей.

"Повреждения топливного бака воздушное судно могло получить во время выполнения полета, однако как именно это произошло, остается неизвестным", – уточняет издание.

Ил-22ПП "Порубщик

Заявлено, что модернизированные российские Ил-22ПП ("постановщик помех и попутной разведки") с новой системой "Порубщик" способны подавлять спутниковые данные противника, необходимые для "точности определения положения по высоте объекта".

В настоящее время Вооруженные силы России располагают тремя единицами Ил-22ПП "Порубщик". Самолеты находятся на опытной эксплуатации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская академия наук объявила о завершении научной работы единственного российского космического телескопа "Спектр-Р" (проект "Радиострон"), потерявшего связь с Землей.

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