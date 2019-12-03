"Русский мир" остается": в России цинично ответили на Ruxit Пристайко

В России на заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о Ruxit ответили, что "русский мир" останется неделимым.

Об этом заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик, передает RT.

"Если украинский министр собирался поразить нас своим острословием или знанием модных сленговых выражений, то он зря старался: русский мир был и остается в своих пределах, а Россия никогда не приходит туда, где ее не ждут", – негодовал российский политик.

Также Белик пригрозил Пристайко, "посоветовав" ему заняться воспитанием украинских дипломатов.

"А вот украинскому министру, прежде чем хвалиться перед аудиторией модными выражениями и некоторым знанием английских терминов, возможно, стоило бы поработать над поведением своих дипломатов, которые в Женеве показали себя, мягко говоря, с не очень хорошей стороны", – разразился негодованием российский депутат.

Вадим Пристайко

Также на заявление Пристайко о Ruxit отреагировала топ-пропагандистка России Ольга Скабеева.

"Руксит, ок. Видимо, креатив от новой команды Зеленского. Допустим, это смешно. Но! Чтобы откуда-то выйти – нужно сначала зайти. На что они намекают?!" – устроила она истерику в своем Telegram-канале.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Украина вместе с НАТО задумала устроить на Донбассе Ruxit.

Также в Эстонии заявили, что Россия снова стала мировой угрозой, поэтому потребность в НАТО сейчас сильна, чем когда-либо.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал НАТО к более тесному взаимодействию с Россией.

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